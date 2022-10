Victoria Rodríguez en entrevista con el PIT-CNT: "Estamos al aire hace 14 años y no nos paga el sueldo ningún gobierno"

Victoria Rodríguez está convencida que aunque no se pueda cambiar el mundo, es "casi un deber" intentar hacer algo todos los días "para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor para alguien". En una entrevista publicada en el portal del PIT-CNT, la comunicadora y artista visual habló sobre la polarización social, la aporofobia, los discursos de odios, el movimiento sindical y el rol de los medios de comunicación.

"Los discursos de odio en tanto retórica incendiaria para estigmatizar y discriminar al 'otro' le están haciendo un mal enorme a la humanidad entera. No se limitan al diálogo —si se le puede llamar así— político exclusivamente. Ni son exclusividad de democracias liberales. Y ahí una vez más, las redes sociales le hacen el flaco favor de hacer de megáfono. Porque además, si bien los principales oradores de estos discursos no son la mayoría, ésta tampoco se desmarca en un intento pacificador", dijo Rodríguez en una extensa entrevista en la que aseguró que esa "retórica violenta sólo puede sumar a la famosa grieta que tanto nos repetimos a nosotros mismos que acá no existe aún".

En cuanto a los ataques violentos a los sindicatos, la conductora apuntó a la clase política: "Me vienen a la mente algunos políticos y militantes de derecha —aunque también los hubo de izquierda y hasta un ex presidente— atacando a sindicatos —en ese nefasto ejercicio de generalización— sin advertir la diferencia entre lo que es un sindicato, su naturaleza, razón y legitimidad, de un sindicalista en particular. Porque también es justo señalar que algunos discursos de algunos sindicalistas están muy cargados de resentimiento y prejuicio. Pero los antisindicalistas existen. Punto. Aunque no admitan serlo. Lo triste es que de un lado y del otro se van tejiendo relatos que lejos de sumar al cuidado de la democracia —que necesita de la coexistencia de todas las fuerzas e intereses en pugna— terminan siendo muy serviles a la propagación de la retórica del odio".

La comunicadora, que está al frente del ciclo televisivo Esta boca es mía hace 13 años en la pantalla de Canal 12, se refirió también a las críticas que recibe el programa. "¿A tu programa lo han señalado como parte de una campaña de blindaje a favor del gobierno?", le preguntaron. "A mi programa lo han señalado como esto o aquello. Pero siempre depende del dedo señalador. Estamos al aire hace casi 14 años. Y no nos paga el sueldo ningún gobierno. ¿Blindaje? Además de antiético sería una burrada. Sería atentar contra la naturaleza misma del programa: debate de ideas. Seguimos la agenda política en su día a día. No la agenda del gobierno, sino la que instala polémica en la calle, en las redes".

Cuando la consultaron sobre la reconstrucción de "una sociedad herida" la artista consideró que "a estas alturas, requiere de una verdadera revolución. Sin armas. Con grandeza espiritual y honestidad intelectual". Aseguró que hay personas con esas características en el sistema político, los sindicatos, la sociedad civil organizada "pero evidentemente no logran posicionarse como líderes capaces de promover la sanación del tejido roto. Cada tanto asoman pero son devorados por el sistema y los famosos discursos de odio".

Más allá de los posibles sanadores, la conductora valoró "la lucha por defender utopías".

"Más que nada, creo en la posibilidad y el deber que tenemos todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, de intentar hacer una diferencia. Por más mínima que sea. No cambiás al mundo, pero por ahí ayudas a que el mundo sea un lugar mejor para alguien".

Por otra parte, le consultaron sobre los último datos oficiales divulgados por el Instituto Nacional de Estadística en relación a la pobreza y la economía.

"¿De verdad nos importan los NNA [niños, niñas y adolescentes] como sociedad?", preguntaron. "Me pregunto lo mismo", respondió la conductora. "No quiero decir necesariamente que seamos indiferentes como sociedad o que el gobierno no esté haciendo nada al respecto. Pero esperar y confiar demasiado en el 'derrame' de esta economía en crecimiento puede tener consecuencias irreparables. Lo que tampoco me gusta es advertir cómo la pobreza está siendo objeto de manipulación político-partidaria. Deberíamos ser capaces de encarar un abordaje mucho más profundo".

La comunicadora además se refirió a algunos temas que abordan en el programa de debate, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, violencia de género o educación. "Los medios de comunicación sirven para visibilizar cuestiones que requieren del compromiso y la acción colectiva. A veces el 'cómo' abordar esos temas puede ser escabroso. Requieren de mucha sensibilidad. Hago lo posible por lograrlo. Pero aún si me equivoco en el camino, voy a insistir. Creo en esa responsabilidad como comunicadora. Visibilizar. Cuestionar. Salirnos de la zona de confort en la que terminamos casi que tolerando o naturalizando violencias inefables. Y eventualmente lograr que el sistema político se comprometa mucho más allá de la elaboración de leyes con poco presupuesto que terminan haciendo poca o ninguna diferencia en la realidad".