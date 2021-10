Viera indaga si es procedente el pago a empresa de publicidad que detonó el cese de Pérez Banchero

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, tomó una definición concreta al asumir: antes de firmar cualquier resolución que pueda resultar complicada, hay que pedir antecedentes y un dictamen de la División Jurídica.

Y así actuó, por ejemplo, en un expediente que asoma como uno de los cuestionamientos más fuertes hacia la gestión de su antecesor, Germán Cardoso.

Se trata de la compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil a la empresa Netcom (Satenil SA), una decisión que fue a su vez la gota que rebalsó el vaso en la relación entre Cardoso y el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero.

El expediente, iniciado el 2 de julio de este año, llamó especialmente la atención de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión Investigadora por carecer –al menos en los papeles enviados– de cualquier tipo de resolución ministerial que ordene la compra, un elemento indispensable para iniciar cualquier proceso de este tipo.

"No hay ninguna resolución que indique u ordene la compra", dijo a El Observador el diputado Gustavo Olmos. Y al no haber resolución, tampoco existe la intervención correspondiente del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta compra a Netcom, además, tampoco está registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio. Sin embargo, apuntó Olmos, "de la nada" aparecen una serie de facturas de Netcom en la que pretende hacerse con el cobro de este y otros servicios.

En el expediente figura que el 26 de agosto, la empresa envió un mail al ministerio con un detalle de las facturas pendientes, que databan desde mayo hasta agosto y totalizaban $ 18.938.859.

Al final del expediente aparece una intervención del actual director nacional de Turismo, Roque Baudean, el 4 de octubre pasado, que "no avaló" el documento. Acto seguido, en el mismo día, el ministro Viera intervino y dio la orden de remitir el asunto a los Servicios Jurídicos y Notariales a los efectos de determinar sobre la pertinencia del pago de las facturas reclamadas.

En declaraciones efectuadas a fines de agosto a Búsqueda, Pérez Banchero había señalado que esa oferta de Netcom por US$ 500 mil había significado el punto final a su relación con el ministro. Según su testimonio, Cardoso dijo que si no firmaba la compra lo cesaría del cargo. “Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba”, explicó.

Ya en octubre de 2020 la empresa había presentado una propuesta por US$ 800 mil para la realización de publicidad exterior en la vía pública. Ante los reparos de una funcionaria del ministerio, Pérez Banchero archivó ese expediente, pero meses después el ministerio sí avanzó en una compra por US$ 300 mil a Netcom, contratación que a su vez fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía y una funcionaria de Turismo, según informó en su momento el semanario Búsqueda.

Listado de preguntas

Al tratarse de una compra directa por excepción, el único legamente habilitado a ordenar un gasto de este tipo era el ministro Cardoso. En ese sentido, una pregunta que los legisladores del Frente Amplio intentarán dilucidar en el marco de la comisión investigadora es quién ordenó la compra. También se consultará de qué manera se efectuó y qué es lo que se pretende cobrar por parte de Netcom.

Así figura en el listado de 120 preguntas que los diputados definieron este jueves enviar a todas las agencias publicitarias que trabajaron o intentaron trabajar con el ministerio y que están involucradas en la investigación.

Los diputados también resolvieron extender una semana más el plazo de actuación de la comisión, que tenía previsto funcionar hasta el 8 de noviembre. Ahora será hasta el 15, ya que aún resta por recibir a algunos invitados considerados claves para una resolución.

Entre ellos la exministra Liliam Kechichian y el exsubsecretario, Benjamín Liberoff, denunciados por Cardoso por una serie de eventuales irrregularidades durante su gestión al frente de Turismo.

La semana que viene el Frente Amplio espera la presencia del exadscripto de Cardoso, Daniel Reta, y de Oscar Iroldi, ex coordinador técnico del ministerio y hoy adscripto al viceministro Remo Monzeglio. También se espera el testimonio de Elbio Rodríguez, ex "asesor honorario" de Cardoso, quien dijo a El Observador que concurrirá de forma presencial.