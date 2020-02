Villar se desmarca de críticas a Raffo: "Nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social"

El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, se desmarcó de las críticas de sus correligionarios a la candidata opositora Laura Raffo y dijo que la economista "tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar".

"Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social", escribió en Twitter el exdirector del Hospital Maciel después de que los otros dos candidatos frenteamplistas, Daniel Martínez y Carolina Cosse, polemizaran públicamente con Raffo.

Raffo tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar. Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social. — Alvaro Villar (@alvillar) February 27, 2020

Los cruces se sucedieron a raíz de la visita de la candidata opositora al asentamiento Aquiles Lanza, donde afirmó que existe "un Montevideo olvidado" y apuntó directamente contra el exintendente Martínez. "¿Dónde está Daniel Martínez? En este Montevideo olvidado, ¿dónde está? Yo creo que no puede golpearse el pecho hablando que ha hecho bien las cosas de la basura, de la iluminación, del saneamiento, del transporte, y esa es la gran pregunta que nos queda”, dijo Raffo el pasado martes.

Tras esas declaraciones, varios dirigentes frenteamplistas salieron a responderle. Tanto Cosse como Pablo Ferreri, primer suplente de Martínez, dijeron que “no hay un Montevideo olvidado", sino "un Montevideo desconocido" por la candidata.

"A veces parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza, el Frente Amplio se encontró con un país con un 40% de pobreza y lo redujo por debajo de un dígito. Bajamos a la mitad la mortalidad infantil en todo el territorio nacional y en todos los barrios. Con con todo respeto, la aprecio a Laura, todo bien, pero sucede que me parece que no es la indicada para la tarea y por eso estamos en partidos diferentes", dijo Cosse este miércoles.

Martínez, en tanto, fue consultado este jueves sobre los dichos de Raffo y respondió que si bien "respeta lo que se dice", no necesita "recorrer Montevideo para una elección”.

"Esta inversión récord (de la intendencia) se elaboró porque yo, no para una elección, sino durante 20 años, he recorrido los barrios. La gente me conoce y me saluda", agregó el exintendente. "La intendencia ha tenido un rumbo, como lo reconoce el 60% de los montevideanos. Que (Raffo) diga lo que quiera, yo no soy comentarista de otros”, afirmó.