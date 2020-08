Villar sobre caso de acoso en el Maciel: "Nunca se me hizo una denuncia de acoso sexual"

Álvaro Villar, uno de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, habló este domingo en el programa de Canal 12 Séptimo Día sobre el caso de acoso sexual a una funcionaria del hospital Maciel que desde hace algunos días lo tiene en el centro de la discusión. El caso –que involucra a la cirujana Mariana Carbón y a uno de sus compañeros de guardia– salió a la luz el domingo pasado cuando Santo y Seña divulgó un audio en el que Villar, que era director del centro al momento del hecho, y la mujer discuten el tema.

Consultado sobre los diversos cuestionamientos que el candidato ha recibido en las últimas horas por cómo manejó el caso, Villar aseguró que Carbón "en ningún momento denunció la situación de acoso" ante él, por lo que según la ley de acoso sexual no pudo intervenir.

"Ella en ningún momento denunció una situación de acoso sexual ante mí, ni ante una comisión que creamos para este tipo de casos que integran dos psicólogas y una psiquiatra. Tampoco lo hizo ante la jueza. La jueza la escuchó, investigó y determinó que había un problema interpresonal entre ella y el hombre y que teníamos que actuar. Pero ni en esa instancia ni en otra investigación recibí una denuncia concreta. En el audio ella me plantea que hizo que hizo denuncia ante la Sociedad de Cirugía, y ahí yo le pido que lo haga por escrito. Para que haya una investigación se tiene que constatar la denuncia. Y para eso hay dos formas de hacerlo: por escrito, que fue lo que le pedí, está en el audio y se lo insistí varias veces y no quiso hacerlo, o de manera verbal con dos testigos y delegados del sindicato", explicó Villar.

El exdirector del Maciel aseguró que la conversación que se escucha en el audio filtrado sucedió un año después del hecho y que, al haberse presentado la denuncia en la sociedad de cirugía y al ser ese proceso confidencial, no pudo acceder. "La Sociedad la procesó de manera interna, y yo no fui comunicado por ser algo confidencial. De esta manera, por la ley de acoso sexual no puedo proceder, para hacerlo tengo que contar con la anuencia de la denunciante. Ella dijo que no quería perjudicar a nadie y que no quería hacer la denuncia escrita. A la luz de los hechos, creo que hay que cuestionarnos si estos son los mejores mecanismos que tenemos para proceder, y si no deberían crearse otros que permitan luchar mejor contra el abuso sexual. Pero yo actué en todo momento de acuerdo a la ley, a la justicia y a los procedimientos".

Consultado si ante el relato de qué había sucedido no se había sentido impulsado a actuar de todas maneras, Villar dijo que él recién escuchó el relato de los hechos cuando vio una entrevista de Carbón en el programa Santo y Seña.

"Ella en ningún momento me hizo un relato del acoso. En el hospital siempre tuve una política de puertas abiertas, cualquier funcionario podía ir a mi sección y hacer una denuncia. Le aseguro que si ella me hubiese contado lo que contó después en el programa de televisión, yo hubiera actuado totalmente diferente. Ella en ningún momento hizo una denuncia, ni a mi, ni a la jueza ni a la comisión", reiteró el candidato.