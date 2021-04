Visión política

Por Francisco Montiel

¿Se puede uno imaginar una política funcional o que sea completamente productiva, sin hombres y mujeres a los que se le enseña desde pequeños a vestirse, a hablar, que además hayan socializado en la cultura política? ¿Qué podemos esperar de una fuerza política que sus miembros carecen de las posibilidades mínimas, desconocimiento histórico fundacional, diálogo, interlocutores, ideologías, sectores y arraigo? Ello inexorablemente es parte de la economía política, de una fuerza política y no de payadores.

Hay que preguntarse: ¿estamos todos dispuestos a motivar sustancialmente a quienes desde las bases, zonales y coordinadoras, potencian, revitalizan y expanden el ámbito político? Hoy en día estamos concurriendo a una reestructuración de la política a nivel mundial y local. La clase denominada "política", se está viendo atacada por su incapacidad para dar explicaciones sobre estos procesos.

Lo más sofisticado, matrices, modelos en computadora, nos dan informes cada vez menos precisos del funcionamiento de los hechos políticos consignados al día de hoy. Muchos politólogos, es decir, los gurúes del ámbito político, nos comienzan a decir que el pensamiento social sobre política, tanto en países de cohorte liberal como en aquellos de cohorte marxistas, están desconectados dentro de una realidad que cambia rápidamente; lo que hoy es mañana quien sabe.

Diversos factores influyen dentro de esta realidad. Lo primero: el grado de instrucción ya sea ideológico o procedimental de quienes se encuentran dentro de las bases. No todos conversamos en los mismos niveles

dialécticos-conceptuales-ideológicos; no todos estamos insertos en esta cultura de debate constante, no sabemos si aquello que aprendimos en el ámbito familiar ha sido favorable o perjudicial a la hora de la militancia comprometida, no como un efecto o fenómeno marketinero sino como acto político en sí.

Si logramos conjugar a todos ellos lograremos la mayor producción ideológica y participativa como sea posible, lograremos acercar a los no militantes y ello nos obligará a ser observadores atentos a las interrelaciones personales. Debemos redefinir en el ámbito político la palabra "eficiente". La dinámica de la eficiencia en política es algo sistemático, si hemos llegado a niveles de participación mínimos, con procedimientos exiguos y tendremos, por ende, mayor ignorancia en las bases, un desconocimiento real de las labores y un desapego total a las normas.

Ahora, si comenzamos a cada paso una respuesta, desde los lugares propios, tendremos respuestas desde las bases. Un conocimiento no acabado será un determinante dentro de las labores municipales y un buen apego a ello con un compromiso efectivo. Para que dicha eficiencia tenga sentido, debemos siempre tener en consideración a los demás niveles de análisis: comités de base, zonales, coordinadoras, sectores mayoritarios, a los minoritarios consustanciando con ello una mesa política plural, con comunicación fluida entre el cuerpo de ediles, con las direcciones municipales, con el propio intendente, teniendo en cuenta que uno es el Ejecutivo y la fuerza política es el aparato ideológico, cultural y social que depositó a estos ciudadanos en estos ámbitos de poder momentáneos.

No es ser un comité de base ampliado más, sino el lugar de presión natural, donde lo dicho en campaña se haga cumplimiento efectivo, porque de lo contrario solo seremos mandaderos de turno.