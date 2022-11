Volver, pero con todo

Acá vengo a desafiar la locura mundialista, a ver si me das permiso para hablar de algún otro tema que no sea fútbol, aunque claro que el fútbol también estará por acá porque, Uruguay nomá! En estos días he pensado bastante en las tradiciones, en el valor de heredarlas (al menos, algunas), en el sentido de comunidad y de identidad que nos acercan y que tanto necesitamos en estos tiempos. A veces castigamos a las tradiciones porque las asociamos con la nostalgia -para mí inútil- de tiempos pasados, que suele inmovilizarnos más que inspirarnos. Las tradiciones rescatadas, sin embargo, son tesoros que pueden entusiasmarnos a retomarlas o incluso a innovar a partir de ellas.