Volvió Carmela Hontou y acusó al actor argentino Gonzalo Heredia de "injuriarla"

El actor argentino Gonzalo Heredia estuvo esta semana en Montevideo promocionando la obra Desnudos, que vendrá a Uruguay el próximo mes. En el programa matutino de Teledoce, Desayunos informales, se refirió al comienzo de la pandemia de coronavirus que impidió que el elenco de la obra llegara a Montevideo en 2020.

Heredia recordó que viajó a Uruguay para asistir a un casamiento en 2020 junto a su pareja Brenda Gandini. "Habíamos hecho Montevideo y nos habíamos ido en nuestro auto a Punta del Este porque se casaba el mejor amigo de ella. Había pasado el caso de esta señora en un casamiento, no me acuerdo cómo se llama, pero se había viralizado el audio. Se hablaba de que iban cerrar las fronteras en Uruguay, en Argentina también, que se iban a suspender las clases. Y nosotros estábamos acá solos. Era como que el mundo había cambiado. Me acuerdo del viaje de Punta del Este a Montevideo: la ruta vacía, el capo vacío. Era una especie de apocalipsis"; relató el actor.

Si bien no mencionó a la empresaria de la moda, Carmela Hontou reaccionó a través de su cuenta de Instagram a la referencia del actor. "Gonzalo Heredia enumera hechos injuriosos hacia mi persona, que me entristecen, que vuelven a estigmatizarme y señalar el penoso período de marzo de 2020, donde me contagié de covid-19 e infamemente se me culpó de introducir el virus al país".

"Esta conducta de repetir una mentira, es una reiterada forma de vulnerar mi persona y de volver a estigmatizarme y a acusarme como responsable de muchos hechos relacionados con la pandemia", sostuvo Hontou en sus redes sociales.

"Haciendo el llamado correspondiente a Gonzalo Heredia para informarse sobre lo realmente ocurrido, y para modificar esta desafortunada declaración donde relaciona los audios viralizados, el casamiento y el contexto internacional con el inicio de la pandemia, es que le solicito se retracte", solicitó arrobando al actor directamente.

A comienzos de 2020, Hontou fue señalada como el “caso cero” de coronavirus en el país y hostigada públicamente a partir de la viralización de mensajes de audio que la responsabilizaban por haber asistido a un casamiento en Carrasco, aunque había al menos otras tres personas enfermas con variantes de dos países.