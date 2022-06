¿Vuelve Jon Snow?: HBO prepara una serie que siga la historia del protagonista de Game of Thrones

HBO prepara una secuela de Game of Thrones centrada en el personaje de Jon Snow. Así lo informó el portal especializado en noticias del espectáculo The Hollywood Reporter, que además confirma que Kit Harington, el actor que interpretó el icónico personaje de George R.R. Martin durante ocho temporadas, ya dio el visto bueno para su participación en el proyecto.

Se trataría de la primera secuela directa de la exitosa serie. Por lo que es posible esperar que se pueda profundizar en las historias de los personajes que sobrevivieron a la saga que se emitió entre 2011 y 2019, como las hermanas de Jon Snow, Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner), o Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

Pero aunque se esté desarrollando la idea, hay que manejarse con cautela y contener la emoción. En primer lugar porque la fase de desarrollo de las series de HBO lleva su tiempo y el proyecto aún no ha recibido luz verde por parte de la plataforma. Además, porque es ampliamente conocido que la empresa está manejando los productos satelitales a la serie con altos niveles de exigencia.

En 2019 HBO canceló una precuela de GOT después de haber aprobado la historia e incluso tras haber rodado un piloto que –según Insider– le había costado a la plataforma US$ 30 millones. La historia, que estaba ambientada aproximadamente ocho milenios antes de los hechos de Game of Thrones , que iba a hablar de unos tiempos en los que el hombre apenas había pervertido Poniente. Sobre la mesa todavía hay otros proyectos que giran en torno al universo de la serie original.

Tras su paso por Game of Thrones, Harington – por el que estuvo nominado al Emmy en dos ocasiones por su interpretación de Jon Snow– dio un paso hacia el universo de Marvel como parte del elenco de Eternals en 2021. En teatro, se puso en la piel de Enrique V, en la obra homónima basada en una obra de William Shakespeare, en el Teatro Nacional de Londres.

Si bien hay que esperar para ver cómo se desarrolla el nuevo proyecto, el próximo 22 de agosto se estrena La casa del dragón en la pantalla de HBO Max. Se trata de un relato del reinado de la dinastía Targaryen sobre los Siete Reinos de Poniente, el escenario principal de la saga, en una serie que se enfocará, como su antecesora, en luchas de poder, traiciones e intrigas, con la cuota de fantasía que aportan, sobre todo, los dragones y demás entidades mágicas.

La historia transcurre 200 años antes de lo que sucede en Game of Thrones y está basada en el libro Fuego y Sangre, también escrito por George R.R. Martin. Esta vez contará el principio del fin de la Casa Targaryen y la historia de Viserys, elegido por los señores de Poniente para ocupar el trono de su abuelo Jaehaerys.

La casa del dragón cuenta con G.R.R. Martin como cocreador junto con un Ryan J. Condal que ejerce de showrunner con el director Miguel Sapochnik. La primera temporada tendrá diez episodios, que se estrenarán de forma semanal.