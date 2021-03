Vuelve Tinelli: hay fecha para ShowMatch y detalles de lo que será "La Academia"

El regreso de ShowMatch está cada vez más cerca y, poco a poco, Marcelo Tinelli y quienes hacen el programa sueltan más y más información.

“¡La Academia 2021 está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos ¿Desde dónde esperan el programa este año? Los leo”, escribió recientemente Tinelli en su cuenta de Instagram, en un texto que acompaña un recorrido por los nuevos estudios de Don Torcuato, desde donde el próximo lunes 19 de abril se emitirá el primer programa de la temporada.

"La Academia" a la que se refiere el conductor es el nuevo formato que adoptará el ciclo, luego de que se decidiera dejar en suspenso el Bailando por la pandemia de coronavirus.

Según publicó Infobae, La Academia será un certamen que combinará baile, acrobacia, canto y otras actividades varias y que tendrá un jurado compuesto por Ángel de Brito, "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín

“Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, explicó De Brito en su programa Los ángeles de la mañana.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener aptitud física. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, agregó el conductor y jurado.

Por el momento, los participantes confirmados para la nueva edición del popular programa argentino son Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone y Sofía Jujuy Jiménez, entre otros.