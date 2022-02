Wabi-sabi y la imperfección

Te doy la bienvenida a un Pícnic! alentado esta vez por una antigua filosofía oriental, pero aterrizado en obsesiones diarias que, más o menos, nos suman cargas a casi todo el mundo. Este fin de semana conversaba con una amiga de temas tan cruciales como lo bien que se come (y bebe) en vacaciones, con la consecuencia de que siempre se suma algún kilo. Personalmente creo que son kilos bien ganados, aunque luego los quiero perder y hasta me pongo por un rato de mal humor ensayando dietas que nunca me salen. De ahí se disparó toda una línea de pensamiento que se relaciona con lo poco que, en general, queremos a nuestros cuerpos, que son los empaques más perfectos e imperfectos que la naturaleza nos regaló. A veces nos castigamos con dietas disparatadas y otras los sometemos a excesos que terminan afectando todos nuestros sentidos. No suelo escuchar a demasiadas personas hablando bien de sus cuerpos y recién me doy cuenta que eso en sí mismo es un problema.



Todo esto viene a cuento porque la semana pasada me crucé con un término que nunca había escuchado: Wabi-sabi, un concepto japonés que pregona que la belleza está en todos los aspectos de la imperfección de la naturaleza. El concepto tiene raíz en el budismo y en sus tres marcas de la existencia, "impermanencia" (mujō), sufrimiento (ku) y vacío o ausencia de naturaleza propia (kū)". “Es una parte fundamental de la estética japonesa, que son los antiguos ideales que aún rigen las normas del buen gusto y la belleza en ese país”, explica esta nota que va a fondo sobre una concepto, y que sostiene que las imperfecciones no deben ser ocultadas, porque son parte de la creación.



A la sombra de esta idea tan básica como revolucionaria, sobre todo en tiempos de aparentes perfecciones que sólo sirven para esclavizar mentes y apretar cuerpos, deberíamos ser más gentiles con nuestros cuerpos y nuestras mentes, más amables con lo que nos permite relacionarnos con el mundo y con otros seres, y más cuidadosos, porque la imperfección es saludable siempre pero nunca supone lastimarnos o lastimar a otros. Los japoneses ven en las imperfecciones de una pieza de cerámica, en la taza de té que usan todo los días por ejemplo, un regalo de la naturaleza a través de la persona que la moldeó. Ojalá valoremos los regalos que nos dan y nos damos. Soy Carina Novarese y si me escribís a este mail me gustaría saber qué concepto de la perfección/imperfección tenés vos.