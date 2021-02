Wanchope Ábila despidió al Morro: "Me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz"

El delantero de Boca Juniors, Ramón "Wanchope" Ábila, se despidió del Morro García tras su fallecimiento producido este sábado en Mendoza.

El propio Ábila había soprendido a todos el 29 de noviembre pasado luego de un partido con su equipo.

Allí había dicho: "Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano, por una depresión que nunca nos avisó. La gente que está pasando un momento similar, que pida ayuda".

Este sábado por la tarde, Wanchope se acordó del Morro quien también se encontraba deprimido.

En su cuenta de Instagram, Ábila mostró algunas camisetas que había intercambiado con el Morro García y escribió un sentido mensaje.

"Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado, respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido, me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros solo les importaba si le generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en las redes sociales. Se olvidaron de Santiago. Perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos",. escribió Wanchope.

El mensaje de Wanchope Ábila al Morro García en su cuenta de Instagram