Wanda Nara: por qué la quieren declarar persona no grata y qué pasó con Carmen Cisnero

Wanda Nara no da respiro. La empresaria y mediática argentina se cuela entre las noticias día por medio por diversos motivos. Esta vez terminó envuelta en un conflicto legal que llegó este martes hasta este lado del Río de la Plata, cuando el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) solicitó al presidente Luis Lacalle Pou declarar persona no grata a Wanda Nara por los "malos tratos" que sufrió Carmen Cisnero, su exempleada uruguaya.

A principios de agosto el programa de espectáculos Intrusos (América TV) difundió una serie de mensajes de voz en los que Cisnero narraba una situación compleja con sus empleadores, que incluía falta de pago, malos tratos y falta de documentación. "Hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”, dijo entonces la mujer que trabajaba en la casa de campo de Nara y Mauro Icardi en Milán.

“Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ’¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, agregó.

La hija de Cisnero habló también con la periodista argentina Marcela Tauro sobre la situación en la que vivía su madre en Italia. “Mi mamá, en todos esos dos meses, no salía, porque no sabía cuáles iban a ser sus feriados, sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar. Mi mamá no tenía cobertura médica y no tenía contrato".

"Lo único que le pagaron fue el pasaje de ida", puntualizó entonces la hija de Cisnero.

Una vez en Argentina, la trabajadora relató que conoció a la empresaria y el futbolista en 2014. “La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuando iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona. Me dijo ´vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político´. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles”, dijo en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, donde tuvo que ser asistida por personal médico después de descompensarse.

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, recordó, y contó que presentará una demanda penal “por reducción a la servidumbre” contra la pareja Icardi-Nara con el asesoramiento del abogado Alejandro Cipolla.

También contó en el segmento LAM, conducido por Ángel De Brito, que vivió "un calvario" con la madre de Nara, Nora Colósimo, antes de volver a la Argentina. "Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabés lo que fue eso, para mí fue interminable”.

El descargo de Wanda

La mediática utilizó, una vez más, sus redes sociales para responder públicamente. Además de subir una serie de fotografías de Cisnero con su familia, publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram en el que desmiente deberle dinero por su trabajo.

“En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por las Sra. María Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen ‘seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores’, y dado el interés que ha despertado esta Sra. en los medios de la comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia", sostuvo en el comunicado.

Nara consideró que Carmen “ha permanecido voluntariamente en dicho país” y dijo que durante su estadía recibió “atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también la cuarta dosis de vacuna covid” que, para la empresaria, demuestran que jamás “fue abandonada”. Y aseguró que se encargó de pagar y gestionar “la documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento”.

“Atento a las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información”, concluyó.

"Acá no sos bienvenida": la reacción del Sindicato de Trabajadoras Domésticas

El Sindicato de Trabajadoras Domésticas publicó un comunicado en el que manifestaron su "repudio hacia Wanda Nara". "Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”, abre el mensaje de forma categórica.

“Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”, sostiene el comunicado antes de dirigirse directamente al presidente de la República.

El sindicato se refirió Luis Lacalle Pou: "Exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, dice la carta.