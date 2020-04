WhatsApp ya permite videollamadas de ocho personas: ¿cómo organizarlas?

WhatsApp lo había anunciado la semana pasada: para arrebatarle mercado a Zoom decidió que las videollamadas grupales puedan realizarse de hasta ocho personas. Hasta este martes eran solo para cuatro.

Esta medida de la aplicación de mensajería más popular de los uruguayos puede activarse siempre y cuando el usuario actualice la aplicación a su última versión: para Android 2.20.141, para iOS la 2.20.50. Es indispensable que los contactos que deseen aprovechar esta nueva característica también tengan actualizado su dispositivo móvil.

Para crear una nueva llamada grupal de ocho personas hay dos modalidades: una es dirigirse a un grupo de amigos o familiar y presionar el ícono de un tubo telefónico más el símbolo "+", ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, se debe elegir a los contactos con los que quiere hacer esta videollamada.

Otra modalidad es apretar el botón "Llamadas" y presionar ese mismo ícono. El sistema ofrecerá hacer una "nueva llamada grupal", a través de la cual se pueden elegir diferentes contactos que no necesariamente integren un grupo. Esto es ideal para quienes quieran armar una reunión de hasta ocho personas que no se conocen entre sí y, en definitiva, no integran un grupo.

Las cifras y la pelea por los usuarios

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de WhatsApp desde 2013 ha dicho que más de 700 millones de personas realizan llamadas a través de Facebook Messenger y WhatsApp por día.

No obstante, no supo interpretar el éxito de Zoom, que pasó de 10 millones de usuarios en diciembre a más de 300 millones en abril debido a la cuarentena globalizada. Su popularidad ha aparecido en alguna medida por la posibilidad de convocar hasta 100 personas a una llamada grupal.

Por este motivo, el CEO de la principal red social del planeta lanzó nuevos servicios. La semana pasada anunció Messenger Rooms: reuniones virtuales que tendrán capacidad para conectar hasta 50 personas a la vez y sin límite de tiempo.