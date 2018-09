Woody Allen cree que su hijo Ronan podría ser de Frank Sinatra

Woody Allen tiene algunas dudas. No está del todo seguro de que Ronan Farrow, uno de sus hijos con la actriz Mia Farrow, sea suyo. De hecho, no descarta los rumores que dicen que en realidad era hijo del marido anterior de Farrow, el cantante legendario Frank Sinatra. "Creo que es hijo mío, pero no apostaría mi vida por ello", declaró el cineasta en una entrevista que dio junto a su actual esposa, Soon-Yi Previn.

Según contó a la revista New York durante la charla, "opina", que el abogado y escritor es su hijo, aunque no puede estar seguro. Le hecha la culpa a su exesposa, de la que dijo "se presentó como alguien fiel durante todo nuestro matrimonio, pero no lo era. No se si no se quedó embarazada en algún romance paralelo", dijo Allen.

Mia Farrow se casó con Sinatra cuando tenía 21 años (el artista era 29 años mayor que ella), y permanecieron juntos durante dos años antes de divorciarse. Fue la actriz la que afirmó en 2013 que "La Voz", con quien mantuvo una amistad hasta la muerte del cantante, podía ser en realidad el padre de su hijo, y los rumores han existido desde entonces, alimentados también por la hija de Sinatra, Nancy, que dijo que Farrow era considerado "parte de la familia".

"Pagué las cuotas de manutención durante toda su niñez, y creo que no sería justo si no fuera mio", siguió Allen, a quien Ronan Farrow acusó de haber abusado sexualmente de su hermana, Dylan, cuando esta era niña. Ronan fue además el ganador del premio Pulitzer al publicar las denuncias contra el productor de cine Harvey Weinstein, que dieron rienda suelta a las denuncias de ese estilo contra figuras del mundo de espectáculo, y que además volvieron a poner en el tapete esas denuncias contra Allen.