Workifit: el proyecto para que empresas y candidatos tecnológicos hagan "match"

Así como en Tinder las potenciales parejas hacen match, a través de Workifit se busca que los candidatos conecten con la empresa correcta en el camino de la búsqueda laboral. Bajo esa premisa, Alexís Valín y Christian Bouvier, crearon este proyecto que se concentra en el sector de la tecnología y brinda soluciones tanto a las empresas como a los candidatos.



La idea se gestó cuando los emprendedores notaron que el mercado laboral venía transformándose desde hacía algunos años, pero que la forma de búsqueda del empleo no había cambiado de forma drástica. “Hoy en día las personas ponen cuestiones más personales en ese camino de búsqueda, pero no había ninguna herramienta que estuviera alineada con esto”, dijo Valín a Café y Negocios.



Así es que Workifit -que está incubado en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT (CIE)- prioriza aspectos como la transparencia y el buen ambiente de trabajo. También los emprendedores decidieron hacer foco en los objetivos laborales a futuro que tienen los candidatos. “Nos solemos basar en lo que la persona hizo, en su experiencia y formación pero no nos preguntamos qué buscan para el corto y mediano plazo”, explicó Valín.



Los dos fundadores vienen del palo de la tecnología, ya que Valín es ingeniero en electrónica y Bouvier es analista en computación. No quisieron que emprender estuviera ajeno a sus respectivas formaciones, y gran parte del trabajo de la plataforma se realiza a través de inteligencia artificial. “Para lograr que eso matches sean perfectos, utilizamos la tecnología como soporte y garantía de que la búsqueda sea transparente y exitosa”, enfatizó al respecto Valtín.

Esto está, a su vez, sobre una plataforma amigable y fácil de usar dado que en el análisis de mercado previo a lanzar los emprendedores pudieron recabar información de actuales candidatos. “Muchos nos dijeron que se les complicaba porque las páginas que hay les exigen determinadas cuestiones que no siempre entienden”, especificó Valín.



Por otra parte, el modelo de negocio que se plantearon los fundadores es el cobro a las empresas por cada una de las personas que deciden emplear.