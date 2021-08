Y en la pospandemia ¿qué?

Todo indica que estamos entrando en la pospandemia. No es para salir a tirar cohetes ni la mascarilla a la basura. Pero sí es un camino de la vuelta a la normalidad. Hay muchos que sostienen que la batalla no está ganada y es verdad. El virus vino para quedarse, y será parte del escenario. Quizá haya que cambiar algunas costumbres y amortiguar los abrazos por más tiempo. Pero claramente lo peor ha pasado y las vacunas han demostrado su eficacia. El desafío ahora es vacunar a la mayor parte del planeta que incluye a aquellos que no tienen acceso a las vacunas en países pobres y a aquellos que, teniéndolo en países ricos, por las razones que sean no se quieren vacunar.