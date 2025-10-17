¿A dónde vamos si no vamos seguros? El desafío global que Uruguay no puede postergar

Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de personas entre 5 a 29 años. Es decir: niños, niñas y jóvenes en todo el mundo mueren principalmente por trasladarse hacia algún lugar. Ya sea moverse a pie, en motocicleta, vehículo privado o compartido; las cifras son alarmantes y los sistemas de traslado no logran garantizar la protección necesaria. Esta realidad nos muestra que la Seguridad Vial es urgente.
Esta semana se celebra en Uruguay la XVIII Semana Nacional de la Seguridad Vial, una campaña creada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) para generar conciencia, reducir los siniestros y proteger a las personas. Una Semana que no es simplemente una campaña anual, pues es además parte de una ley en la que Uruguay adopta el “Primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial” de la ONU. Actualmente ya estamos a mitad del “Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2021-2030)”, una iniciativa global para reducir las muertes y lesiones de tránsito en un 50% para el año 2030. Hasta ahora, los números nos muestran que hubo avances lentos y algunos estancamientos. A nivel global, las muertes se redujeron en un 5% entre el 2010 y el 2021. En Uruguay, hubo 21.597 siniestros de tránsito en el 2024 y el número de muertes superó al objetivo del decenio establecido para ese año. Ante los 80 años de las Naciones Unidas, es crucial reconectar con nuestros compromisos y actuar con agilidad para que la seguridad sea prioridad.
¿Y qué es lo que debemos y podemos hacer? Las causas de los siniestros de tránsito son múltiples; no hay una sola razón que los provoque. Por eso debemos trabajar en conjunto y desde un Enfoque Integrado de Sistemas Seguros; que sitúe a los usuarios en el centro. Desde la gestión de infraestructura vial, la educación e información oportuna, hasta las responsabilidades compartidas y la revisión de marcos normativos, hay mucho para hacer por la Seguridad Vial.
UNOPS es la agencia de las Naciones Unidas enfocada en el desarrollo de infraestructura inclusiva y sostenible. En Uruguay, UNOPS apoya al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con diversas acciones para verificar la calidad y seguridad en obras viales. Desde hace años, UNOPS acompaña a los equipos de supervisión de obras en rutas nacionales en ejecución, realiza inspecciones de señalización en obras viales y brinda formaciones a los equipos internos para fortalecer capacidades. Las auditorías e inspecciones en seguridad vial son tan importantes como la construcción de una nueva ruta; y fortalecer los conocimientos técnicos de los equipos locales en el territorio permite asegurar este trabajo a largo plazo.
La responsabilidad compartida y la participación activa de todos los actores también son requisitos y componentes esenciales para una movilidad segura. Si niñas, niños y jóvenes son quienes están afectados de manera desproporcionada por los siniestros viales, debemos trabajar donde ellos estén. En esa línea, junto a la División Seguridad en el Tránsito de DNV-MTOP, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la UNASEV, UNOPS participa de la promoción de entornos seguros y sanos en el contexto de escuelas rurales. Se ha encargado a la Fundación Gonzalo Rodríguez el desarrollo de una guía de buenas prácticas basada en evidencia, que oriente futuras intervenciones de infraestructura y gestión en centros educativos ubicados en zonas de influencia de rutas nacionales. Elaborar esta guía de forma participativa y articulada junto a la comunidad educativa, intendencias y actores relevantes en Seguridad Vial es lo que permite recabar información importante y crear recomendaciones aplicables en el territorio local.
Modernizar el marco normativo también forma parte de la trama para una movilidad eficiente. A través de la contratación de expertos internacionales, UNOPS apoya al MTOP a actualizar la “Norma Uruguaya de Señalización Vertical y Horizontal”. Un trabajo enfocado en renovar el contenido de la norma tomando en cuenta los avances tecnológicos, buenas prácticas y normativa internacional con el objetivo de fomentar un uso más seguro de las vías de tránsito entre los usuarios.
Bajo la consigna “Movilidad segura, compromiso común #SomosEquipo”, la Semana Nacional de la Seguridad Vial nos interpela a todos. Sin una movilidad segura, nuestro desarrollo se frena, afectando nuestro futuro y el de nuestras comunidades. Esperamos que las acciones arriba mencionadas, en combinación con las iniciativas de todos los actores, den los resultados que buscamos: salvar vidas, alcanzar las metas y crear entornos e infraestructuras eficientes, inclusivas y seguras para todas las personas.