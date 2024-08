Banco de niebla

Una elección supone la confrontación entre “propuestas” y la “credibilidad” o “credenciales” de los proponentes. En este caso el contraste está ausente, no solo por la evasión de los candidatos de la oposición, sino por la ausencia de propuestas concretas. Ello conlleva a que la dualidad de esta elección estará entre “certezas” e “incertezas”.

Por ejemplo, frente a los dos plebiscitos que tendrán lugar junto con la elección, en estos días vimos ambiguos pronunciamientos de los candidatos Orsi y Cosse. Cosse expresó por carta: “no voy a votar la papeleta propuesta”, agregando que “la propuesta actual no ha logrado, hasta ahora, concitar los consensos colectivos que son, a mi modo de ver, el marco al que debemos aspirar en temas de tal relevancia”. Y, por supuesto, llamó a “abrigar la esperanza de un gran acuerdo” bajo la “necesidad de un diálogo nacional”. Lo del principio, ¿cuál es la propuesta con la que irían a ese diálogo? Cabe decir que la comisión de expertos liderada por Rodolfo Saldain, quien tuvo a su cargo la reforma de la seguridad social, mantuvo decenas de reuniones y recibió a decenas de delegaciones. ¿Por qué habría más diálogo? ¿O lo que Cosse (el FA) quiere es hacer eso para poder llevar adelante las modificaciones que propone su aliado sindical bajo la excusa que se hizo con respaldo popular?

Por su lado, el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se expresó en Salto acerca de los allanamientos nocturnos: “yo no me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad”, dijo, habiendo dicho antes que “una solución aislada, puntual como fórmula para resolver el tema seguridad a mí siempre me llama la atención y me preocupa. Nada se puede resolver (en) tema aislado”. Para sorpresa de todos, por el grado de desconocimiento que parece tener de cómo se hace para modificar la Constitución, Orsi cerró diciendo: “Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña”.

Invito al lector a repasar si recuerda alguna propuesta del Frente Amplio. Al menos una, no importa la temática.

En todos los temas los candidatos de la oposición exhiben cierta “gelatinosidad” y ambigüedad y nunca son concluyentes, a veces por “correctismo político” y otras por presiones y equilibrios internos, con lo cual no ofrecen ninguna certidumbre.

Ni siquiera el programa de gobierno del Frente Amplio, que era “la biblia”, es concreto. Ahora señalan que debemos esperar “el plan” que detallará los lineamientos del programa. Así que los uruguayos seguimos sin conocer las medidas concretas con las que aspiran a gobernar.

Por el otro lado, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ofrece certezas: experiencia de gobierno, equipo y propuestas. Ese trípode sostiene la posibilidad de “continuar y mejorar”.

El sábado la Convención Nacional del Partido Nacional aprobó el Programa único que será la base para la campaña de Delgado. De allí se desprenden cuestiones concretas que por cuestiones de espacio sintetizo en diez certezas:

1. No subir impuestos. De hecho, este gobierno los bajó.

Cabe recordar que el principal candidato a ministro de Economía de un eventual gobierno del Frente Amplio, Gabriel Oddone, sostuvo en octubre de 2023 en Radio Universal que el próximo gobierno debía “hacer un ajuste fiscal”. Este año, en entrevista con El País, dijo lo contrario. 1 a 1. Certeza cero.

2. Bajar el costo de vida, seguir bajando la inflación (este gobierno puso a la inflación en los niveles más bajos de los últimos 18 años) y mejorar la competitividad.

3. Mejorar la seguridad. Este gobierno entregará menos delitos de los que recibió. Eso nunca sucedió con los gobiernos del Frente Amplio donde aumentaron todos los delitos. Hay medidas concretas como el allanamiento nocturno que ayudarán a mejorar los resultados. Como vimos, a esto también se opone el Frente Amplio, pero sin propuestas alternativas.

4. Fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos con un Grupo Especial replicando el modelo antimafia de Italia.

5. Bajar a la mitad la pobreza infantil en Uruguay invirtiendo 200 millones de dólares al final del quinquenio.

6. Aumentar la cantidad de escuelas de tiempo completo.

7. Mejorar los niveles de aprobación en la educación media estimulando el egreso con premios económicos.

8. Descontaminación burocrática facilitando trámites y aplicando la “confianza responsable”, permitiendo trámites exprés con declaraciones juradas y trasladando el control a momentos posteriores.

9. Ampliar la red logística y la conectividad del país. Cualquiera que haya viajado al interior del país ha visto la cantidad de obras desarrolladas.

10. Desarrollar un Plan Nacional de Riego con el objetivo de tener capacidad para regar 100.000 hectáreas en 2030.

Las credenciales de lo hecho con el timón del presidente Luis Lacalle Pou, la experiencia adquirida, permite confiar en una “continuidad con aceleración” con la conducción de Álvaro Delgado.

Los barcos están provistos de “sirenas” para alertar cuando se aproximan a un banco de niebla. Los uruguayos debemos escuchar las que están sonando por estos días y esquivar el banco de niebla que representa el Frente Amplio de hoy.