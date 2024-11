Causas y consecuencias

El asunto que por más que lo haya proclamado el Frente Amplio no logró cumplir esas premisas. No atendió las causas. Como hemos repasado en estas páginas, no tuvo en sus quince años una buena política social, que estuviera enfocada en el fomento de la autonomía y no en la dependencia; no tuvo buena política educativa y no hizo la tan necesaria reforma porque se dejó impedir por los gremios. Eligieron la paz con su socio sindical antes que el interés nacional que involucraba a los niños y jóvenes.