Cuando Lanata explicó en Montevideo por qué hay que leer

Lo fuimos a buscar al aeropuerto y los problemas comenzaron pronto. Lanata estaba enojado porque el avión de Pluna había salido tres horas tarde. De todas maneras, no necesitaba excusas para fumar como un condenado. Subió al auto y no demoró diez segundos en encender su primer cigarrillo. La prohibición de fumar en lugares cerrados ya estaba vigente y era sostenida a rajatabla por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Le dijimos que podía fumar en el viaje si quería, pero que no podría hacerlo durante la conferencia. ¿Por qué?, preguntó. Uruguay prohibió fumar en lugares cerrados, le explicamos. Si no fumo, no puedo dar la conferencia, respondió, tajante. No se puede. Está prohibido. Lanata insistió. Le repetimos: no se puede; es ilegal. Ofreció entonces hablar en la calle. Se le explicó que no era posible, que se había dispuesto un auditorio y un salón contiguo con circuito cerrado en televisión porque había muchísima gente esperándolo. Llevamos a todos los muchachos a la vereda, insistió. Había 200 o 300 personas aguardando para escuchar a Lanata en vivo. Imposible hacerlo en la vereda.