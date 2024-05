Del spot de Álvaro Delgado a la opacidad que la ley de financiamiento debe atacar

Que en Uruguay vivimos en campaña, que Álvaro Delgado violó la ley electoral con su spot de casi 5 minutos, que igualmente si lo amonestan no hay sanciones, que no se dice de donde se saca la plata, que hay otros candidatos que también están haciendo despliegue publicitario, que era tanto lo que tenía para mostrar que no pudo ser más breve, que el spot no tuvo costo porque es un compilado de imágenes, que se lo quiere censurar. Esas y otras muchas afirmaciones, Natalia, las habrás escuchado y leído esta semana en que la campaña giró en torno al candidato presidencial.

En un panel que compartió con el exsecretario nacional antilavado y consultor Daniel Espinosa, Costa insistió en que es “el tema legislativo más urgente” y que no puede pasar que quienes aprueban leyes, es decir los políticos, le digan al sector privado en materia de control de lavado “usted tiene que hacer más dos, más tres, más cuatro, salvo yo que no tengo que hacer nada…”.

Como quedó dicho en ese foro del que también participó Alejandro Montesdeoca, el abogado y consultor internacional contratado por el gobierno para colaborar en la elaboración de la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, hay un gran falta de voluntad política en el tema y un debe en los controles. Uno de ellos es saber cómo se financian las campañas políticas de los candidatos que es la mejor forma de frenar la corrupción y en definitiva evitar que el gran delito se mezcle con la política.

Espinosa apuntó que en Uruguay se cree que lo que pasa en todo el mundo “acá no va a pasar”. “Si pasa en todo el mundo seguro está pasando acá, quizá en menor dimensión pero pasa” aseguró. En ese sentido, Costa recordó las palabras de Eric Geelan, exconsejero político de la embajada de Estados Unidos, que en otro de estos foros había traído el ejemplo de Ecuador, y decía que Guayaquil, donde mataron a un candidato presidencial, no se percibía como un lugar de riesgo y lo fue de un día para otro. “Lo que no ocurre de un día para el otro es el proceso. No nos damos cuenta de que en Uruguay estamos en ese proceso, y el problema no es en avenida Italia al norte, está en todo el país, en algunos lugares está menos y en otro está más. Si uno mira lo que pasa en Rivera (en la frontera) y no le llama la atención es porque no se da cuenta de que ya se estamos en el proceso, estamos a tiempo y podemos hacer cosas pero… camarón que se duerme…”

¿Qué relación guarda todo esto con el comentadísimo spot de Delgado?

Más de la que se cree.

Después de ver el spot de Delgado que se emitió en la tanda del programa Santo y Seña de Canal 4, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, advirtió al Partido Nacional que no avanzaría en las negociaciones por la ley de medios, que finalmente se votó, hasta que no se promulgara el proyecto sobre financiamiento de partidos.

La clave del proyecto de ley que los legisladores vienen debatiendo desde hace dos legislaturas está en que obliga a los “comité de campaña” a presentar a la Corte Electoral 90 días después de las elecciones nacionales una rendición de cuentas definitiva en la que se especificarán los ingresos de la campaña así como el origen de los fondos utilizados. Los candidatos que participan de la segunda vuelta harán una ampliación de esa rendición para lo que contarán con un plazo extra de 30 días.

Los incumplimientos traen aparejadas multas con las que se crea un fondo para solventar aportes del Estado a los partidos políticos.

Este es un punto importante ya que actualmente la Corte Electoral solo puede hacer advertencias verbales y no tiene ninguna potestad sancionatoria, lo que permite que ocurran violaciones flagrantes como fue lo que pasó con el spot de Delgado porque por más que se haya intentado disfrazar de llamado a descargar de internet su programa, no dejó de ser un spot que lo principal a lo que llama es a votar al candidato.

Además, violación por dos, porque utilizó la imagen del presidente Luis Lacalle Pou, algo que también prohíbe le ley electoral. El spot comienza con la voz y luego las imágenes de Lacalle de aquel acto que se realizó en la rambla de Montevideo luego del triunfo de la coalición multicolor en noviembre de 2019. Ante la denuncia del FA la Corte Electoral analizará el tema.

De todos modos, si bien Delgado quedó en la picota esta semana y el Frente Amplio aprovechó el flanco para sacar tajada, no es el único candidato que ha recibido cuestionamientos por la forma en la que se está financiando. Justamente, de la inversión en tanda publicitaria te hablaron Santi Soravilla y Diego Cayota esta semana en la Galleta de Campañaque tuvo muchas repercusiones.

A todo esto, desde fines del año pasado los legisladores están enfrascados en la discusión por tres artículos del proyecto que han levantado polvareda porque de aprobarse harían perder millones a los canales de televisión abierta y son los artículos 12, 13 y 14 que establecen espacios de publicidad gratuitos en TV: se extiende a 20 minutos la pauta publicitaria de los cuales 10 minutos del espacio entre las 18 y las 23 horas deben ser gratuitos para los partidos. En el restante horario deberá fijarse un mismo precio para todos.

La comisión aprobó el 8 de mayo 26 de los 31 artículos que tiene el proyecto, y a 15 artículos le hizo cambios, pero quedó en seguir negociando en busca de una fórmula que permita que “todos los partidos (tengan) el acceso a los medios de comunicación”. Así lo viene negociando el senador Luis Alberto Heber con Manini Ríos, como te contó Ramiro Pisabarro en esta nota.

A la luz de lo que han declarado varios senadores no está claro por dónde vendrá la salida. Heber adelantó en esa nota que no llevarán la obligación a los canales de fijar un precio unitario “igual para todos los contratantes”. Jorge Gandini dijo a La Diaria que el planteo de quitar la contraprestación a cargo del Poder Ejecutivo, “no tiene votos” como tampoco los tiene “poner la contraprestación porque eso sale US$ 40 millones”.

Otros dos artículos que aún se discuten son el rol del Tribunal de Cuentas sobre si auxiliará a la Corte Electoral con la auditoría de la documentación o si la Corte le remitirá todo para que lo analice el organismo y la derogación de todas las otras normas electorales.

Quedaron en volver a reunirse la semana próxima y pase lo que pase el proyecto deberá volver a tratarse en Diputados por las modificaciones que se incluyeron.

La promesa había sido aprobar la ley lo antes posible para que se pudiera aplicar para las elecciones de octubre, lo cual sería no solamente una expresión de deseo sino a esta altura una obligación que los políticos deberían imponerse para demostrar que no solo les importa conseguir votos para mantener su banca y el poder sino que les importa el futuro del país.