Domingo de definiciones: todo lo que se juegan los candidatos, el peligro de Salle y el riesgo del plebiscito

Si las encuestas no se equivocan groseramente, el frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado disputarán el balotaje en noviembre, pero si la izquierda llega al 47% de los votos y logra la mayoría parlamentaria, la segunda vuelta será un mero trámite en el que el candidato del FA no deberá esmerarse demasiado para arañar los 3 puntos que lo alejan de la presidencia. Y a Delgado le costará demasiado convencer a los uruguayos de que es capaz de gobernar con el Parlamento en contra.

La nueva política

En la interna de la coalición de gobierno, el domingo se sabrá además si Ojeda alcanza al menos el 13% de los votos –lo que igualaría lo recogido por Ernesto Talvi en la pasada elección- o si se acerca más al 17% que obtuvo Pedro Bordaberry en 2009. Ojeda dice que con un 13% ya le da para festejar porque, argumenta, cuando empezó su carrera para encabezar su colectividad esta marcaba una esmirriado 4% en las encuestas. Ojeda tiene en Bordaberry un fuerte rival interno y, si quiere consolidar su proyecto de liderazgo en el partido de Rivera, las listas que llevan al abogado mediático a la cabeza deberán ganarle con luz a aquellas que proponen para el Senado a quien fuera candidato presidencial en 2009 y 2014.

Sube y baja

En tanto, el excomandante en Jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos tiene una difícil parada: la de igualar o al menos acercarse al 11% que en 2019 lo impulsó como la novedad de la política uruguaya. Pero todo indica que solo le quedará el recuerdo de pasadas alegrías: tras cumplir el rol de socio rebelde de la coalición, la expectativa de voto para Cabildo según las encuestas ronda el 4%.

Por su lado, el Partido Independiente buscará recuperarse del bajo desempeño de los pasados comicios en los que obtuvo un solo diputado y propone al exministro de Trabajo Pablo Mieres al Senado. Los sondeos auguran que no llegará a la meta.

En la interna del Frente Amplio el pescado ya está casi todo vendido y solo resta saber de qué tamaño será la mayoría que alcanzará el Movimiento de Participación Popular (MPP) liderado por el expresidente José Mujica y a cuyas filas pertenece Orsi.

Las estrategias no han cambiado en los últimos días de campaña. El Frente Amplio apela a la sensibilidad de los votantes con spots que muestran a Mujica hablando desde su chacra, o a un abuelo protagonizado por el actor Pepe Vázquez que lagrimea tras pedirle a su nieta que lo acompañe a elegir lo mismo que él en la que probablemente será la última elección.

El nacionalista Delgado se presenta como el mejor presidente que puede tener el país aunque reconoce que tal vez no sea el mejor candidato y enumera los logros alcanzados por el actual gobierno. Este miércoles se reunió con Lacalle Pou en un bar de Montevideo lo que representó un apoyo implícito del mandatario a su candidatura. La figura de Lacalle Pou, quien llega al final de su mandato con respetables índices de aprobación, fue reivindicada a lo largo de la campaña no solo por Delgado sino por el colorado Ojeda quien no pierde oportunidad de elogiarlo y reconocerlo como uno de sus principales referentes políticos.

Hablando de Ojeda, en los últimos spots el colorado dejó de lado la exhibición de sus músculos en un gimnasio y sus muestras de amor hacia las mascotas, y se mostró más formal dirigiéndose a los votantes desde atrás de un escritorio.

Y están los plebiscitos. El que plantea cambios al sistema de seguridad social bajando de 65 a 60 años la edad de jubilación, igualando el salario mínimo con la jubilación mínima y eliminando las AFAP es la bestia negra sobre la que advierten políticos de todos los principales partidos. Las medidas económicas que deberán ser tomadas para bancar esas iniciativas obligarán a cualquiera que gane las elecciones a subir impuestos y a dejar por el camino buena parte de lo planteado en los programas de gobierno. La propuesta tiene el apoyo del PIT-CNT y de los partidos Comunista y Socialista del Frente Amplio y si bien su apoyo en la opinión pública ha descendido con el paso de las semanas, el resultado del plebiscito es incierto. Al igual que lo es la suerte que correrá el plebiscito apoyado por la coalición de gobierno que busca cambiar la Constitución para que se le permita a la policía realizar allanamientos nocturnos.

Como se ve, pocas certezas y muchas dudas para la confrontación del domingo 27. Lo único seguro es que el escaso interés que despiertan estos comicios no tiene igual en las elecciones realizadas tras el retorno a la democracia. Por eso, los indecisos, esos que parecen ser los más desencantados entre los desencantados y los menos informados de todos, serán los encargados de sellar la suerte de los candidatos.