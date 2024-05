El cuerpo se mete en la mente y el cerebro

Hace unos días en una conferencia una participante muy entusiasta que intervino dijo: “¿dijiste que el cuerpo se mete en la mente, no es al revés?” Esto dio lugar a un valioso debate entre el público. También divertido mientras durante unos pocos minutos hasta generamos una votación. Seguramente la mayoría de las personas hubieran pensado también que me había confundido. Resultó que más de la mitad del público consideraba que el cerebro es como una especie de base de control desde donde se activan las distintas funciones corporales, los pensamientos y las emociones. De hecho, la neurociencia lo afirma: el cerebro se comunica con el cuerpo y participa en diversas funciones. En la actualidad me atrevería a decir que de esto no tenemos dudas.