El ¿efecto Macri? La lucha cultural empieza en casa

Mauricio Macri

A pocas horas del resultado del balotaje comienzan los (intentos) de explicaciones y la búsqueda de razones -que en realidad siempre es la caza de un culpable- acerca de la derrota. Los blancos solemos ser impiadosos -y generalmente injustos, por simplistas- en esa adjudicación de responsabilidades. Así comienza el urdido de elucubraciones sobre qué se debió hacer y qué no se debió hacer. Solo un par de coordenadas para esa autocrítica cuando se dé: nunca la culpa podrá ser ni del votante ni del militante, motor del Partido.

En el entendido que esta Coalición hizo un gran Gobierno, con un gran líder como lo es el presidente Luis Lacalle Pou y que ha tenido como candidato a un excelente exponente como lo fue Álvaro Delgado, cuesta entender el resultado. Por lo antes mencionado, creo que los procesos de autocrítica deben ser sinceros, rápidos y concluyentes, y también que deben darse dentro del Partido.

El Partido tiene su soberanía interna y allí deben dirimirse los diagnósticos y conclusiones. Recién luego deberá trascender el resultado de ese proceso. Porque autocrítica no es autofagia ni flagelación pública. Por esa razón estás líneas no apuntan a una autocrítica que, si bien reitero, es necesaria, no lo es tanto como la generación de respuestas para el accionar futuro del Partido tanto para el tiempo de oposición como cuando se encuentre en nueva posición de gobierno.

Hay acciones comunes tanto en oposición como en gobierno. La primera es marcar la diferencia. Hace falta una constante pedagogía de la diferencia de proyectos entre quien gobierna y quien no lo hace. Esa es la batalla cultural que tanto se requiere. En cada medida nuestra colectividad debe marcar que hay una manera alternativa de hacer las cosas, que son impulsadas y explicadas por el origen de valores también distintos. Explicar, explicar y explicar. ¿Se trata con eso de formar una grieta? No, pero sin esa diferenciación sucede que llegamos a instancias donde se presentan (interesadamente) a los proyectos como similares, reduciendo las diferencias a atributos personales o eventos de gestión, como si nacionalizar o no nacionalizar fueran opciones que cualquier gestor del mundo tenga sobre su mesa de trabajo. No. Eso es ideológico, no de gestión. Sin esa lucha cultural seguimos dando como válidas discusiones y opciones que el mundo ya no da desde 1989 con la caída del Muro de Berlín (que no se cayó, lo tiraron, y todos se fueron para el mismo lado). Entiendo por tanto la batalla cultural como la pedagogía del político sobre su proyecto. Hay que plantear sin miedo que tenemos una forma distinta de entender el mundo, que tenemos derecho a plantearla y a llevarla a cabo toda vez que recibamos el apoyo popular. Y que las mayorías legitiman el derecho a gobernar, pero no aleccionan el pensamiento. No hay ideas correctas o incorrectas por apoyo popular, no se plebiscitan las ideas, se plebiscita el derecho de unas u otras a que gobiernen.