El MPP va por todo, Manini cambia discurso y ¿Salle senador?

Quedan apenas tres ediciones de Galleta de campaña –contando esta– antes de que se abran las urnas y conozcamos, como mínimo, la nueva composición del Parlamento que asumirá a partir del 15 de febrero de 2025. Son pocos días y los partidos lo saben. Por eso empiezan a quemar las naves para tratar de convencer indecisos y llegarle a los que aún no han logrado convencer .

PLEBISCITO MPP aclaró que puesto en Piedras Blancas en apoyo al plebiscito de seguridad no pertenece al sector

Va por todo

El Movimiento de Participación Popular (MPP) apunta a tener una votación histórica el próximo 27 de octubre y quiere llegar a 8 bancas en la Cámara de Senadores. El sector del expresidente José Mujica tuvo un máximo de seis cuando el Frente Amplio fue gobierno pero ahora algunas encuestas le dan que se lleva casi seis de cada diez votos frenteamplistas.

En un escenario de una bancada de 15 senadores (más la vicepresidenta en caso de ganar), la agrupación se llevaría por lo menos la mitad de las bancas de la coalición de izquierda. Llegar a una bancada que, acompañada con los aliados del sublema (como Seregnistas y la Vertiente Artiguista), le permita darle gobernabilidad –con una mayoría amplia dentro del FA– a un Poder Ejecutivo liderado por Yamandú Orsi era uno de los objetivos que se había trazado el sector luego de las internas.

Cosse se posiciona

Esas mismas encuestas dan que el sector de Mario Bergara quedaría en segundo lugar en el Frente Amplio seguido de La Amplia, el sector que encabeza Carolina Cosse. El Partido Comunista y el Partido Socialista (los únicos que ensobran la papeleta por el Sí en el plebiscito de la seguridad social) tienen –entre los dos– alrededor del 15% de los votos.

Favorable

Si bien el tracking diario de Equipos da una leve caída al Frente Amplio en los últimos días, en la coalición de izquierda tienen tranquilidad porque todos los escenarios de segunda vuelta los muestran triunfando.

Los datos de la última encuesta de la consultora a los que accedimos muestran que contra Álvaro Delgado la victoria sería por 49% a 43% y contra Andrés Ojeda sería de 50% a 42%.

“Ia ganamos”

Los colorados están eufóricos y quemarán las naves estos días para ver si llegan al balotaje. Andrés Ojeda pasó el mensaje de que ahora la discusión no es si pueden ganarle a Álvaro Delgado sino si les da el tiempo antes del 27 de octubre.

En su comando contrataron un tracking diario a Equipos que los mostró a cinco puntos de los blancos (22 a 17) según los datos de este lunes 7.

tracking diario contratado por Andrés Ojeda.jpeg Datos al 7 de octubre

Los números que vimos tienen particularmente entusiasmado al estratega español de Ojeda, Aleix Sanmartin, que estuvo por Montevideo participando en actos de la campaña.

En esos eventos, Sanmartin le mostró a dirigentes políticos datos que evidencian que “la tendencia es irreversible”. “Ia ganamos, ia ganamos”, les dijo muy animado con su acento español.

En la pecera de la coalición

Buena parte del crecimiento de Ojeda se viene dando a costa de blancos y cabildantes. Los nacionalistas dicen que el colorado está jugando al borde del reglamento al promocionar a los blancos con Ojeda.

El grupo estrenó un muy pegadizo jingle el fin de semana que dice soy un blanco que vota un colorado / hola futuro / adiós pasado vestido con imágenes del candidato saludando a militantes nacionalistas.

Estos días en que cada pase se grita como un gol, los colorados incorporaron dos grupos nacionalistas: uno de Treinta y Tres y otro de Tacuarembó.

¿Despierta al mamado?

El comando de Delgado cree que votará en el entorno del 25% y los nacionalistas empiezan a hacerse la idea que tendrán 8 o 9 senadores. Los principales dirigentes entienden que las encuestas los están subestimando pero aprovecharon el bajón reportado por Equipos (21%) para activar la militancia.

Un operador territorial aludió a una frase de Lucía Topolansky para definir la situación. El susto parece haber despertado al mamado, nos dijo porque los blancos empezaron a trillar con fuerza las calles de la zona metropolitana.

El cambio de Manini

Las últimas intervenciones públicas de Guido Manini Ríos han tenido un leve pero significativo cambio respecto a lo que decía algunos meses atrás. Y ese cambio lo distancia de la coalición y lo acerca al Frente Amplio.

En agosto, cuando era consultado por la posibilidad de que la coalición funcione en la oposición, aseguraba que no importaba si estaban en el gobierno o no para mantener las coincidencias en el tiempo. “El bloque funciona en tanto se es gobierno u oposición, pero si tenemos acuerdos y coincidencias. Hay asuntos en los cuales no tenemos coincidencias, por ejemplo, en la eutanasia; y hay temas en los cuales sí puede funcionar”, le decía en agosto a El País.

Sin embargo, la semana pasada en una entrevista con VTV planteó la siguiente pregunta: “¿Coalición en la oposición qué sentido tiene?” y en un encuentro con estudiantes del Juan XXIII dijo que los legisladores de Cabildo estarían dispuestos a darle al FA los votos para aprobar el Presupuesto a cambio de que le lleven algunos pedidos. Mencionó particularmente la política de drogas.

Este martes, fue el senador Guillermo Domenech el que abonó esa teoría ya que aseguró que él se “inclinaría” por que el partido se independice de la coalición.

¿Salle senador?

Pese a que el candidato de Identidad Soberana intercambió gritos e insultos este martes con el panelista de Esta boca es mía Alfredo García, Gustavo Salle tiene motivos para alegrarse. Es que al menos dos consultoras publicaron en los últimos días números que le aseguran el ingreso a la Cámara de Representantes y le permiten soñar con llegar al Senado.

La encuesta de Opción publicada este lunes le da un 2% por primera vez en este ciclo electoral y el informe de la consultora destaca que es la “primera medición del año” que muestra al PERI fuera de la Cámara de Diputados. Equipos, por su parte, en el tracking diario que empezó a contratar el Partido Colorado lo ubica siempre entre un 2% y un 3%. Se trata de una encuesta que tiene un 3,5% de margen de error.

Siguen recaudando

Los sectores suelen organizar cenas para recaudar fondos con la participación de los candidatos como plato central. Progresistas, el grupo de Álvaro García y Christian di Candia armó una movida diferente y convocó a empresarios a escuchar a Gabriel Oddone.

La cena, que será en PyG el jueves 10 cuesta US$ 500 y lleva como título “la política económica en un gobierno progresista”.

Cena Oddone.jpeg

Quienes también sorprendieron fueron los de la lista 600 del Partido Colorado, que venden bonos por RedTickets a US$ 200 y ofrecen como premio un pasaje a Punta Cana para dos personas.

Todos los partidos ya tienen las listas impresas aunque aún no empezaron a dejarlas masivamente debajo de las puertas de las casas. Supimos que imprimir cada una está costando entre $0,5 y $0,6 por lo que 5 millones, un número habitual para sectores grandes, salen US$ 70 mil más IVA.

En la calle están pagando lo mismo que para las internas: entre $1.000 y $1.500 por jornal para repartirlas.

La bala de plata del SÍ

Lacalle Pou le dio la cadena nacional a los promotores del plebiscito de la seguridad social para el lunes 14 a las seis de la tarde.

La comisión la ve como "la bala de plata" para mover la aguja en un bloque de indecisos y evaluaron este lunes si poner dirigentes a hablar o si hacer algo más emocional como lo de César Troncoso en el referéndum contra la LUC.

También pautaron en el clásico y van a tener dos zócalos y una tanda de un minuto en el próximo partido de Uruguay. Dicen que el precio que les están cobrando es más del doble que el prime time fijado por ley. El acto de cierre va a ser el 24 de octubre.

Esta edición tuvo aportes de Ramiro Pisabarro. Hasta el miércoles que viene.