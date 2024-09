INAU: sistema de protección de 24 horas

La causa de constatar hoy una mayor demanda de atención y protección de adolescentes en los centros residenciales del INAU puede tener distintas posibles explicaciones; no son mutuamente excluyentes. Podría deberse a: mejor registro, aumento de las notificaciones (se denuncia más), aumento de las derivaciones debida a una posible reducción de los umbrales de riesgo, aumento de problemas en la población. O todos estos factores.

También, y vale decirlo, parte de la explicación puede venir dada por lo que no se hizo o se hizo mal en la infancia de estos adolescentes. Sugiere un fracaso en dar a la familia la ayuda adecuada en el momento oportuno. Los adolescentes de hoy eran los niños de tiempo atrás. Muchos de ellos pasaron por experiencias de abusos, violencia intrafamiliar y malos tratos en la infancia. Presentaban importantes necesidades y vulnerabilidades, pero no recibieron la ayuda adecuada en el momento oportuno. Lo que no se hace bien y en tiempo y forma, se lamenta y sufre después.