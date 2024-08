Renunció la directora del INAU en Rocha tras ser denunciada por acoso laboral e irregularidades

"Esto no es una respuesta necesariamente a lo presentado por Aníbal Pereyra, pero no deja de tener importancia", dijo Fossati este jueves en Otra Mañana (Radio Oriental) sobre el pedido de renuncia a Bentacor. A su criterio, lo informado por Pereyra formaba parte de "distintas fuentes que transmiten una situación instalada en Rocha" que "se traduce en una situación operativamente insalvable y da lugar a la necesidad de conversar" con Bentancor.

Contó que ya había habido una reunión con el sindicato de trabajadores por "un problema de denuncias de acoso laboral". "Encaramos una investigación al respecto para poder ver si efectivamente estaba presente este tipo de problemas, pero más allá de lo que los procesos de investigación van llevando adelante, está la realidad. El día a día desde ese entonces hasta la fecha fue un acumulado de situaciones de conflicto en materia de relacionamiento entre la dirección departamental y funcionarios".

La conversación con la directora departamental, sobre la que informó El País, llevó a que ella manifestara que "no tendría inconveniente en presentar su renuncia". "En tanto entiende que el problema está instalado y de difícil solución. Yo diría imposible", dijo Fossati. En ese encuentro por Zoom, en el que participó también el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, Fossati le pidió entonces a Bentancor que presentara la renuncia ese mismo día.

"Presentada y entregada ayer. Hoy vamos a concretarla. Fue recibida y se hace el proceso interno para dar lugar a la renuncia formal", explicó el presidente del INAU.

El programa Nada Que Perder de M24 compartió audios de Bentancor donde, por ejemplo, le quita importancia a los derechos de los niños y descalifica a funcionarios del INAU.

Consultado al respecto, Fossati dijo que las "últimas intervenciones" de la directora departamental "han sido notoriamente incorrectas". En este sentido, también le preguntaron sobre una frase de Bentancor que aparece en la carta que le enviaron a él los funcionarios: "Total, ya no la van a violar más".

El caso de Aguas Dulces

Se trata del caso de abuso sexual en Aguas Dulces que se hizo público en abril. Un hombre ingresó a una casa donde había dos niñas solas de 7 y 10 años y abusó sexualmente de una de ellas.

El INAU venía trabajando en este caso antes de que terminara en la imputación del padrastro de la víctima y de otro hombre –ambos por abuso–, así como en la imputación de la madre de la niña –por violencia doméstica agravada y omisión de los deberes inherentes a la patria potestad–.

Según la carta, el INAU lleva trabajando en la situación "desde hace tiempo", no veían "cambios positivos en el cuidado" y en una entrevista con el Centro de Estudio y Derivación (CED), la niña contó que había sufrido abuso sexual, algo que la madre negó.

El equipo de trabajo de INAU entendió que "la mejor opción de protección para los niños era la institucionalización".

Según esta narración, Bentacor ordenó que no se hiciera una denuncia pidiendo internación. Le reprochó a la directora del CED "solo estás para internar". Dijo que una vez que el hombre –que terminó preso– ya no estuviera con las niñas, no era necesario internarlas en el INAU. "Total, ya no la van a violar más", dijo presuntamente Bentacor.

El INAU denunció la situación, el abusador fue preso, pero las niñas siguieron con su madre. La niña víctima volvió a sufrir otra situación de abuso, que se hizo pública. Después de esta situación, las dos niñas y su hermano de 13 años sí fueron institucionalizados en el INAU. El abusador de este último caso, el padrastro de los menores y la madre de ellos fueron los tres imputados.

"Más allá de que me faltaban los detalles concretos para validar ese hecho, pero no tengo por qué a priori considerar que no ha sido así... El tema es que no hace otra cosa que ser un ingrediente no menor, vaya qué ingrediente dada la naturaleza del mismo, que se suma a todo un conjunto de razones por las cuales la renuncia venía cantada", dijo Fossati al respecto.