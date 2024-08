"Total ya no la van a violar más": las denuncias a la directora de INAU en Rocha, acusada de acoso laboral e irregularidades

El exintendente y actual presidente de la Comisión de Interior del Frente Amplio, Aníbal Pereyra, leyó algunos pasajes de una carta que funcionarios y técnicos del INAU le escribieron al presidente Guillermo Fossati. El texto, fechado el 3 de julio, retoma varias denuncias que señalaba una carta anterior, del 14 de junio, entregada al senador nacionalista Carlos Camy. El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau) también había denunciado la situación de acoso laboral en mayo.

Las denuncias a Bentancor

En la carta a Fossati se hace referencia a la Comisión de Acoso del INAU. Se dice que, entre otras cosas, a Bentancor se la ha denunciado en la comisión por "atacar la vida privada de las personas", amenazar verbalmente, gritar, insultar, difamar y hasta "cuestionar funcionarios mediante redes sociales".

También se denunció a Bentancor por "persecución laboral y de la vida personal de los funcionarios mediante redes sociales, llegando a indagar en los espacios personales de los funcionarios sobre su desempeño y/o tareas que realiza fuera del organismo".

Pero además de las denuncias de acoso laboral, la carta hace referencias a diferentes casos, entre ellos algunos de abuso sexual a menores, donde la dirección estuvo "lejos de promover y restituir derechos".

Según la carta, la dirección dio "lineamientos de intervención" que resultaron "no protectores y expulsivos hacia los NNA (niños, niñas y adolescentes)".

La carta apunta a varios casos, pero hay tres que ilustran especialmente lo que dicen las denuncias.

Abuso sexual en Aguas Dulces

En primer lugar, la carta refiere al caso de abuso sexual en Aguas Dulces. Se hizo público en abril. Un hombre ingresó a una casa donde había dos niñas solas de 7 y 10 años y abusó sexualmente de una de ellas.

El INAU venía trabajando en este caso antes de que terminara en la imputación del padrastro de la víctima y de otro hombre–ambos por abuso– , así como en la imputación de la madre de la niña –por violencia doméstica agravada y omisión de los deberes inherentes a la patria potestas–.

La carta dice: "En relación a la situación de las niñas de la localidad de Aguas Dulces (...) se informó a la Dirección Departamental que la situación se venía trabajando desde hace tiempo y no se veían cambios positivos de cuidado, el padre de las niñas falleció y la madre no era protectora debido, entre otras cosas, a sus dificultades en salud mental".

Según continúa la carta, en una entrevista de una de las niñas con el Centro de Estudio y Derivación (CED) del INAU apareció el relato de abuso sexual. La madre lo negó.

El equipo de trabajo de INAU entendió que "la mejor opción de protección para los niños era la institucionalización".

"Por protocolo, se debe dar aviso inmediato a la Dirección de Proyectos y Servicios, al no poder comunicarnos telefónicamente se llama a la Asistente Territorial para que diera aviso a la Directora Departamental (Bentacor) sobre la posibilidad de ingreso debido a la gravísima situación. Enseguida llamó la Directora Departamental ordenando que no se realizara denuncia solicitando internación", cuenta la carta.

Según esta narración, Bentacor le reprochó a la directora del CED "solo estás para internar". Dijo que una vez que el hombre –que terminó preso– ya no estuviera con las niñas, no era necesario internarlas en el INAU. "Total ya no la van a violar más", dijo presuntamente Bentacor. Para los funcionarios que hicieron la carta, la directora minimizó "la situación de riesgo global de la familia" y desestimó "las valoraciones realizadas por el equipo".

En otra instancia, le volvió a insistir a la directora del CED: "Espero que me hayas entendido, no internación".

El INAU denunció la situación, el abusador fue preso, pero las niñas siguieron con su madre. La niña víctima volvió a sufrir otra situación de abuso, que se hizo pública.

Después de esta situación, las dos niñas y su hermano de 13 años sí fueron institucionalizados en el INAU. El abusador de este último caso, el padrastro de los menores y la madre de ellos fueron imputados.

Bentancor dijo a El Observador que ella misma fue quien trasladó las "innumerables" denuncias de este caso al CED. Este centro hizo "la primera aproximación a la familia y constata en los informes, que llevan al juzgado, posibles situaciones de violencia".

"Y lo que yo recuerdo que le dije a ellos fue que no hay que revictimizar a los niños, porque si ya sufrieron una situación de violencia, no se puede separarlos ya de la familia. Ellos lo que hicieron fue elevar al juzgado todos los oficios y la jueza o juez decidió", sostuvo Bentacor.

Dijo que ella no puede "disponer" y que solo acató lo que le dijo la Justicia. Luego, la Justicia dictó que fueran al INAU y Bentacor cumplió.

La directora del INAU en Rocha también habló de otro caso que nombra la carta.

El ingreso de un arma a un hogar de INAU

La carta hace referencia a un hogar de varones donde se encontró un arma a principios de mayo. Se identificó al adolescente que la había ingresado y se lo trasladó "en común acuerdo entre la Directora Departamental de Rocha y el Director del Servicio, al hogar de la abuela materna".

En esa casa vive también el abuelo del adolescente. El hombre se encuentra "en un proceso de investigación por presunto abuso sexual hacia sus nietos". De acuerdo a la carta "técnicamente se valoró con anterioridad que no es un hogar protector donde el adolescente o sus hermanos puedan volver por la exposición a situaciones de riesgo".

Después de ir a la casa de sus abuelos en el Chuy, el adolescente fue a una comisaría y pidió que lo ingresaran de vuelta al INAU. Lo enviaron en ómnibus al hogar en la ciudad de Rocha.

Bentancor dijo que la narración de la carta no es cierta. Dijo que el adolescente pidió para ir un fin de semana a lo de su abuela, pero que nunca dejó de estar bajo la tutela del INAU. "Solamente fue a pasear a la casa de la abuela, no se sintió bien y regresó. No estuvo días ni nada, estuvo muy pocas horas", aseguró la directora departamental.

Presunto abuso sexual de un director de hogar

Finalmente, un tercer caso que llama la atención en la carta alude a un "hecho de presunto abuso sexual" por parte del director del hogar de varones donde se encontró el arma.

A principios de junio, se elevó un "informe urgente" a Bentancor y ella "no realizó la correspondiente denuncia para investigar los hechos, ni informó al Juzgado competente", dice el texto.

En un encuentro posterior, la directora dijo que no realizaría una denuncia porque no correspondía y afirmó que contaba con el respaldo de las "jerarquías del instituto".

La psicóloga que había obtenido en primer lugar el relato de la presunta víctima tomó de todas formas las "medidas judiciales correspondientes" según las disposiciones y reglamentos del INAU.

Sin embargo, según Bentancor, "nunca hubo abuso sexual".

"Esta funcionaria que también firmó esa nota (en referencia a la carta) vino a exigirme a mí que yo la acompañara a Fiscalía. Yo le dije 'no te voy a acompañar a ningún lado porque vos no sos mi jerarca, mi jerarca ya está en conocimiento y yo sé lo que tengo que hacer al respecto' y lo que hice fue una investigación. Y se concluyó la investigación y se la elevó para Montevideo"

La directora departamental de INAU no quiso decir qué concluyó esa investigación.

Denuncias "todas infundadas"

A criterio de Bentancor, las denuncias en su contra "son todas infundadas, sin prueba alguna". "Esta dirección departamental y las ordenanzas que ha dado, son todas basadas en los cuatro alineamientos que cumplo del directorio y aparte yo tengo encima de mí jerarquías y tengo controles y controladores. Un director departamental no puede actuar autónomo como manifiesta la persona denunciante en el Parlamento. Eso es una utopía total, es una cosa impresionante, digo, estamos en el 2024. Acá está todo controlado", añadió.

Dijo que se trata de un "circo político" y que su gestión ha molestado porque ha hecho muchos cambios que han significado mejoras. Sobre las frases suyas que cita la carta, dice que no puede hacerse cargo de lo que dicen otras personas de ella. "Tendrán que probar esos hechos".

Respecto al acoso laboral, que está en la comisión de INAU, señaló: "que a usted le hagan una denuncia de acoso no quiere decir que usted sea un acosador".