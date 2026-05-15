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Condenaron a dos hombres por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en Tacuarembó: la menor reside en hogar de INAU

"Los imputados fueron detenidos instantes después de consumado el hecho", explicó la fiscal del caso, Ángela Bonke

15 de mayo de 2026 8:02 hs
Esposas de la policía
Esposas de la policía Pixabay

Dos hombres de 27 y 31 años fueron condenados a cuatro años de penitenciaría por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en Tacuarembó. La condena se dio mediante un proceso abreviado por el delito de abuso sexual especialmente agravado.

La fiscal del caso, Ángela Bonke, explicó a Subrayado (Canal 10) que la investigación se trabajó “en flagrancia impropia”, lo que implica que “los imputados fueron detenidos instantes después de consumado el hecho que después se les terminó imputando y por el que fueron condenados”.

Según detalló la fiscal, la actuación policial comenzó tras una llamada al 911 realizada por la víctima. “Hubo una llamada al 911, que fue una de las diligencias que pedimos, tener la grabación de esa llamada al 911, para ver lo que decía en ese momento la víctima. Y la Policía actuó inmediatamente. A los pocos minutos o segundos arribaron al lugar donde estaban las víctimas, que pudieron señalar para dónde se iban los que presuntamente habían cometido el hecho, la Policía les dio seguimiento y los pudo detener enseguida”, sostuvo.

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La adolescente se encontraba junto a otra joven de 17 años. Según informó el consignado medio, ambas residían en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

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