La primera vez que me di cuenta de que algo había cambiado en la manera en que nos vinculamos fue una tarde, mientras revisaba mi celular. Ahí estaba, la rutina más común del siglo XXI: había seguido a alguien en Instagram y esperaba, casi sin notarlo, el famoso "follow back". Me encontré atrapado en ese ciclo absurdo de interacción digital, como si el valor de la conexión dependiera de un simple botón. Si la otra persona no me devolvía el seguir, algo en mi interior interpretaba eso como un rechazo silencioso.

Y ahí surgió el pensamiento: ¿cuándo empezamos a pensar que el amor o la amistad podían medirse en base a algoritmos y números?

Bienvenidos a lo que llamo la "danza del apareamiento digital", una coreografía que seguimos casi instintivamente, pero que está lejos de ser natural. Es una danza que no se baila en una pista, sino en las historias, los likes y los mensajes directos. Es un baile milimétricamente calculado: seguir y esperar, darle like a tres fotos para no parecer desesperado, pero tampoco distante, responder el mensaje unas horas después para no mostrar demasiado interés, jugar al misterio y al desinterés mientras chequeamos constantemente si la otra persona ha visto nuestras historias.

Todos esos pequeños movimientos coreografiados que, aunque parecen triviales, terminan convirtiéndose en el reflejo de nuestra forma de vincularnos.

Nos hemos vuelto esclavos de esos tiempos medidos, de esas estrategias invisibles que nos dictan cómo y cuándo debemos actuar. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a un punto en el que nuestras relaciones se construyen más sobre la base de lo que no decimos o de lo que demoramos en mostrar, que sobre lo que realmente sentimos? Sera la ilusión de control lo que nos lleva a actuar así, la idea de que si dominamos este lenguaje digital de likes y follows, somos los dueños de la situación. Pero lo cierto es que esta coreografía, esta danza del apareamiento digital, nos ha alejado de lo más esencial: la conexión humana real, sincera, sin filtros ni estrategias complejas de este amor tan moderno. Vivimos en un tiempo donde el miedo al rechazo parece ser más fuerte que nunca. En lugar de exponernos, preferimos jugar a los malabarismos digitales: si él no me sigue, yo tampoco lo haré; si ella tarda en responder, yo también lo haré. Todo está medido, todo está calculado. Y, sin embargo, detrás de esas estrategias, lo único que logramos es desconectarnos más. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en versiones estratégicas de lo que creemos que el otro quiere ver? Este fenómeno no es casual. Estamos siendo testigos de una era de superabundancia: nos sobra todo, o al menos, eso parece. Tenemos la ilusión de un inventario humano ilimitado. Si no funciona con esta persona, habrá otra a solo un swipe de distancia. Y esa sensación de que siempre hay algo más, de que siempre puede haber alguien mejor, nos ha vuelto aún más impacientes, aún más ansiosos. Ya no estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en construir algo genuino, porque creemos que lo "perfecto" está a la vuelta de la esquina, esperando en el próximo match, en el próximo mensaje directo. Pero esa ilusión de abundancia es eso: una ilusión. Al final del día, el amor, las conexiones, las relaciones no se tratan de tener infinitas opciones. Se trata de saber elegir, de saber cuándo detenerse y decir: "Esto es lo que quiero. Esto es lo que estoy dispuesto a construir". Sin embargo, la danza del apareamiento digital nos dice lo contrario: nos empuja a seguir buscando, a seguir probando, a no comprometernos con nada ni con nadie, porque en el fondo creemos que hay algo mejor por descubrir. Entonces, ¿cómo rompemos con este ciclo? ¿Cómo dejamos de medir cada interacción, de calcular cada movimiento como si estuviéramos en una partida de ajedrez? La respuesta está en algo que parece tan simple, pero que nos cuesta tanto hoy en día: la vulnerabilidad. Mostrarnos tal como somos, sin esperar que el otro siga el guion que la sociedad digital nos ha impuesto. El amor, las conexiones, la vida misma son caóticas, imperfectas, y en esa imperfección está su verdadero valor. Lo que podemos preguntarnos es si esta danza digital realmente nos está llevando a algún lugar. ¿O estamos simplemente dando vueltas, atrapados en un ciclo que nos desconecta más de lo que nos conecta? ¿Y si dejamos de seguir los pasos marcados por el algoritmo y empezamos a bailar al ritmo de lo que realmente queremos, de lo que realmente sentimos?