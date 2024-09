La democratización de los lujos

El otro día, mientras compartía una cena con mi grupo de amigos emprendedores, surgió una conversación que me dejó pensando. Estábamos hablando de cómo la tecnología ha hecho que cosas que antes eran impensables ahora sean parte de nuestra vida diaria . Uno de mis amigos comentó, medio en broma, medio en serio, cómo en los últimos años hemos visto cómo la tecnología ha democratizado los lujos : "Hoy cualquiera puede tener su chofer personal con Uber, o vivir unos días en una mansión de lujo gracias a Airbnb". Y no le faltó nada de razón.

En los últimos siete años, trabajando en el sector de la robótica doméstica en Latinoamérica, he visto de cerca cómo este fenómeno ha cambiado la vida de las personas. Lo que antes era un lujo reservado para unos pocos, ahora es accesible para muchos. Los robots limpiapiscinas, por ejemplo, han dejado de ser una extravagancia para convertirse en algo común en más del 20% de las casas con piscina en Argentina . Es un claro ejemplo de cómo la tecnología está derribando barreras y transformado nuestras expectativas sobre el confort y la eficiencia en nuestras casas.

Me acuerdo cuando mi padre introdujo los primeros robots en el mercado argentino. Al principio, mucha gente lo veía como una curiosidad, algo futurista que no encajaba del todo en la realidad cotidiana. Sin embargo, a medida que la tecnología se hizo más accesible, esos robots comenzaron a formar parte de la vida diaria de muchas familias. Hoy, la idea de tener un robot que se encargue de las tareas domésticas no es solo una realidad, sino una tendencia en pleno crecimiento.