La inteligencia artificial que no se ve: cómo los bancos están usando GenAI para mejorar la experiencia del cliente

Hoy, la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) está empezando a cambiar esa ecuación. Y lo hace desde un lugar inesperado: el silencio. Sin promesas rimbombantes ni reemplazos masivos, esta tecnología opera como un engranaje invisible en la atención bancaria, para devolver lo que alguna vez se perdió: la capacidad de conversar con el cliente con un conocimiento genuino y cercano. Quienes trabajamos en tecnología sabemos que la personalización no es nueva. Hace años que los bancos pueden segmentar públicos, automatizar correos o crear flujos de atención diferentes para perfiles distintos. Pero lo que aporta la GenAI va un paso más allá: no se trata solo de qué se dice, sino de cómo y cuándo se dice.

Un cliente consulta por WhatsApp cuál es el estado de un trámite. La respuesta puede ser un número de ticket o un mensaje genérico. Pero también puede ser una respuesta contextual, que sepa que ya pasó una semana, que esa persona se contactó ayer por lo mismo, y que está esperando una definición. GenAI permite eso: interpretar lenguaje natural, acceder a la historia del cliente, sugerir una respuesta empática y clara, sin necesidad de programarla de antemano. Y no solo responde: también puede redactar, resumir, adaptar el tono, traducir, entender la intención detrás de la pregunta. Todo eso ocurre en milisegundos, de forma silenciosa, permitiendo una conversación cercana, empática y personalizada, tanto en atención humana como de asistentes virtuales.

Don't cry for me Argentina

Uno de nuestros clientes del sector bancario implementó recientemente una funcionalidad que resume automáticamente la conversación antes de escalar un caso. Esto no solo ahorra tiempo al agente que toma el relevo, sino que mejora la experiencia del cliente, que ya no tiene que repetir todo desde cero. Parece un detalle, pero en contextos de alta carga y múltiples canales, cada segundo cuenta. Otro caso interesante es el uso de GenAI para consultar internamente políticas o procesos complejos. En lugar de buscar entre manuales o documentos compartidos, un agente puede hacer una pregunta en lenguaje natural —como “¿qué debo hacer si un cliente quiere cancelar una tarjeta sin saldo?”— y obtener una respuesta clara y actualizada en segundos. La IA, en este caso, no solo agiliza la operación, sino que reduce errores, homogeneiza información, personaliza respuestas y mejora la calidad del servicio.

IA que potencia, no que reemplaza

Uno de los mayores mitos en torno a la IA es que viene a reemplazar personas. En nuestra experiencia, sucede lo contrario: la IA Generativa bien aplicada libera a los equipos humanos de tareas repetitivas y les permite enfocarse en lo que sí requiere criterio y empatía.

Además, en un sector como el financiero —donde la confianza, la claridad y el cumplimiento normativo son críticos— la intervención humana sigue siendo esencial. La IA no reemplaza al asesor, pero sí puede ayudarlo a preparar respuestas más completas, ofrecer alternativas más relevantes o anticipar preocupaciones del cliente. Es una tecnología que amplifica capacidades, no las sustituye.

Un futuro que ya está en marcha

El verdadero cambio no es tecnológico, sino cultural. Por mucho tiempo, la digitalización se asoció con la despersonalización. Sin embargo, hoy, la IA Generativa permite a bancos y empresas de cualquier sector combinar lo mejor de ambos mundos: eficiencia y cercanía, automatización y comprensión, velocidad y sensibilidad. La tecnología que no se ve está cambiando lo que sí se siente. Y eso, en un sector donde la experiencia hace la diferencia, es mucho más que una promesa.