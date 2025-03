Nunca fuimos tan conectados y tan cobardes

Vivimos rodeados de de chats que no terminan nunca. De relaciones que no cierran, pero tampoco abren. Personas que se hablan por stories, se extrañan por likes y se malinterpretan por algoritmos. Lo no dicho ya no duele: confunde. Porque la falta de respuesta, en tiempos de conexión permanente, no es silencio: es lenguaje.

La tecnología que prometía acercarnos a veces solo perfeccionó nuestras evasiones . Ahora podemos ghostear con delicadeza. Stalkear con distancia emocional. Mostrar presencia sin compromiso. Y lo más inquietante es que nos acostumbramos. Aprendimos a convivir con lo incompleto. Con lo que no cierra. Con lo que no se responde.

Eric Fromm decía que amar es un acto de valentía, una decisión que requiere esfuerzo, compromiso, trabajo. Hoy, en cambio, nos enfrentamos a un nuevo modelo afectivo: rápido, flexible, desechable. Sin contratos explícitos. Sin tiempo para sostener lo que incomoda.

El problema no es el visto. Es que muchas veces no nos animamos ni a mirar. Porque abrir el mensaje es aceptar que hay algo del otro lado que nos interpela. Que quizás ya no somos los mismos. Que si contestamos, algo cambia. Que si ignoramos, también.

Y en ese punto intermedio —ni contacto, ni ruptura— nos instalamos. Nos volvemos expertos en mantener relaciones congeladas. Como si se pudiera pausar el afecto. Como si no leer fuera una forma válida de seguir estando.

Pero los vínculos no son eternos. Tampoco son archivos. Son procesos. Fluyen o se estancan. Viven o se secan. Y si no los tocamos, si no los regamos, si no nos animamos a abrir lo que dejamos en espera… tal vez ya no haya nada que abrir.

No sé a quién le estás debiendo una respuesta. No sé quién te debe una a vos. Pero sí sé esto: algunas conversaciones no vuelven. Y cuando por fin abrimos ese mensaje, ya no dice lo mismo. Porque el tiempo también escribe.