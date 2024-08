Radiohead y la profecía de OK Computer

Un ejemplo claro es la canción "Paranoid Android". La letra expresa una sensación de alienación y deshumanización que resuena con nuestra relación actual con la tecnología. Líneas como "When I am king, you will be first against the wall" reflejan una crítica a la estructura de poder y la creciente brecha entre quienes controlan la tecnología y quienes se ven afectados por ella. Esta crítica sigue siendo relevante hoy, en una era donde la IA y la automatización están redefiniendo el mercado laboral y nuestra vida cotidiana.