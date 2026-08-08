Condenaron a cuatro integrantes de banda que intentó robar un cajero automático en Parque Miramar

Cuatro integrantes de una organización criminal fueron condenados en las últimas horas por su participación en el intento de hurto de un cajero automático ocurrido en la madrugada del viernes en un complejo comercial ubicado sobre avenida de las Américas, en la zona de Parque Miramar . El hecho ocurrió pocos minutos después de la una de la madrugada y comenzó con una explosión provocada en el local donde se encontraba el cajero. La detonación causó daños en el comercio y en otros dos locales linderos, aunque no llegó a romper las bandejas del cajero automático, que contaba con un sistema de entintado y las medidas de seguridad correspondientes.

Ahora, culminadas las actuaciones ante el Juzgado Letrado de 1er Turno de Ciudad de la Costa, los cuatro detenidos por este hecho fueron condenados por distintos delitos vinculados al intento de robo.

De esta manera, un ciudadano chileno de 44 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de asociación para delinquir agravado, un delito de receptación agravado y un delito de estrago, todos en régimen de reiteración real. La pena impuesta fue de dos años de penitenciaría . Otro de los detenidos, de 37 años y también de origen chileno, fue condenado como cómplice penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, un delito de receptación agravado y un delito de estrago, y como autor de un delito de asociación para delinquir agravado. La pena que se le aplicará será 16 meses de prisión . Otro ciudadano chileno de 35 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, asociación para delinquir agravada, receptación agravada, estrago y violación de domicilio agravada y deberá cumplir dos años de penitenciaría .

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Por su parte, F. N. M. G., ciudadano uruguayo de 28 años y poseedor de cinco antecedentes penales, fue condenado por estos mismos delitos, recibiendo una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría .

Todos los condenados fueron responsabilizados por los delitos en régimen de reiteración real.

¿Qué se sabe de los responsables?

Entre los procesados hay un uruguayo que se presentaba en redes sociales como cantante de trap y tres chilenos. Todos tienen antecedentes penales. En el caso del uruguayo y de uno de los chilenos, cuentan con antecedentes penales por este tipo de hechos. Los otros tienen antecedentes pero por hurtos. Según indicaron las autoridades policiales en una conferencia de prensa el pasado viernes, el uruguayo había conocido a los chilenos en un viaje a ese país, donde actuó como cantante. En redes sociales se presentaba como Nahuel One23 y solía posar frente a autos de alta gama.

Los detalles del intento de robo

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones los delincuentes llegaron en una camioneta Citroën Berlingo que había sido robada en Montevideo tiempo atrás y tenía la matrícula adulterada.

Con un tanque de oxígeno y distintos elementos, provocaron una explosión en el local vidriado en el que está el cajero automático.

Aunque la onda expansiva provocó daños en el local, así como en otros dos aledaños, no llegó a romper las bandejas del cajero automático, que, además, la Policía confirmó este viernes que tenía un sistema de entintado y todas las medidas de seguridad vigentes.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, señaló en la conferencia que al llegar el primer móvil policial al lugar —alertado por una llamada— se encontró con los delincuentes emprendiendo la huida en la camioneta.

"Aún sin saber los policías actuantes cuál había sido la situación en el lugar, al intentar parar el vehículo y darle la voz de alto, el vehículo emprende la fuga, inclusive haciendo maniobras evasivas y lanzando contra el móvil policial grampas miguelito", detalló Quevedo.

A partir de esto se llevó a cabo una persecución por un largo trecho, ingresando al departamento de Montevideo por la rambla a contramano.

En la intersección de Avenida Bolivia y la Rambla, los delincuentes cruzaron el cantero y realizaron una maniobra para intentar doblar por Bolivia. Pero perdieron el dominio del vehículo y chocaron contra el muro de una casa.

Fue allí que intentaron huir a pie, pero uno de ellos fue interceptado por la Policía en el lugar. Otros dos fueron capturados pocos minutos después, escondidos en el patio de una casa cercana.

Y un cuarto, que había logrado huir, fue detenido en su casa. La Policía luego pudo determinar que, en realidad, eran cinco los delincuentes, aunque el quinto sigue siendo buscado.

Con el paso de las horas, también descubrieron que los ciudadanos chilenos habían ingresado a Uruguay en los últimos días y que habían alquilado una casa en Ciudad de la Costa, además de un auto.

"Son personas con profusos antecedentes en su país. Y el uruguayo que fue detenido tiene antecedentes en Uruguay", describió Quevedo.

Además de la camioneta que había sido denunciada como robada, la Policía incautó una pistola 9 milímetros que había sido robada a un funcionario policial en 2019 y posteriormente modificada para ampliar su poder de fuego.