El video del momento de la captura Sebastián Marset en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado en la madrugada de este viernes 13 de marzo en el barrio Las Palmas, de la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) , en el marco de un megaoperativo llevado a cabo por agentes especializados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas local .

Catalogado como el tercer hombre criminal más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en Ingles) de Estados Unidos , recae sobre el joven de 34 años la imputación como el líder principal de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos en Paraguay entre 2020 y 2021.

"Hay un proceso más grande de Marset, hay una fuerte recompensa en Estados Unidos", advirtió el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera , en diálogo con ABC.

Marset se perfila para ser extraditado a Estados Unidos: "Yo estaría de acuerdo", dijo el ministro del Interior paraguayo

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid , detalló que recibieron la información de sus pares de Bolivia sobre la captura de Sebastián Marset antes de las 7 hrs de este viernes.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, puntualizó el funcionario a ABC Cardinal.

El director de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia también confirmó que Marset había sido capturado en la zona del barrio Las Palmas de Santa Cruz.

Según repasó el sitio El Deber de Bolivia, un contingente de policías restringió el acceso al sector desde las tres desde la madrugada. En la avenida Piraí, a la altura del Tercer Anillo Externo, agentes policiales cortaron la circulación, solicitando a conductores y peatones no ingresar al sector.

Cerca de las 6:30, la criminóloga Gabriela Reyes fue de las primeras en informar inicialmente que “tienen al uruguayo”. Veinte minutos después, sumó: “Cayó Marset. Mucha gente debe estar muy preocupada. Solo era cuestión de voluntad política. Muy bien por Rodrigo Paz”.

En videos grabados por vecinos y compartido en redes sociales por @grupoeldeber se puede observar el momento en que arrestan a unas personas durante el megaoperativo para la captura del narcotraficante.

Marset había sido detenido en 2013 en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más amplia y se fue fortaleciendo con los años, según las investigaciones.

En el 2019 se instaló en Paraguay y tuvo contacto directo con autoridades nacionales como el senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.