"Pude haber puesto mi vida en juego, no me arrepiento": el mensaje del uruguayo Mauricio Moreira y los motivos de su impactante caída

En la cuarta etapa, el hijo del histórico ciclista Federico Moreira y hermano de Agustín Moreira, ganador de la pasada Rutas de América, tuvo un percance de salud y cayó al piso, por lo que no pudo seguir en carrera.

“Hola a todos. Antes que nada quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas que de diversas maneras me envían fuerzas. ¡Poco a poco intentaré responderle a todos!”, comenzó.

Además, agregó que ya está bien. “Quiero que sepas que estoy físicamente okay dentro de lo que puedo ser en este punto. Es una situación difícil de manejar, ya que no es el final de Volta a Portugal que esperaba, ni yo, ni ninguna de las personas y patrocinadores que están a mi lado. Solo puedo pedir disculpas por a cada uno de ellos, y en especial a mis compañeros, que han dado todo por mí desde el primer día”.

Luego, contó que fue lo que pasó. “Quiero aclarar la situación y todo lo que ha sucedido, al menos lo que puedo recordar, ya que hay momentos que no me acuerdo, como caerme o ser transportado al hospital”.

“La situación estaba empeorando desde el día anterior. Ya había tenido una noche muy mala, prácticamente sin dormir, con diarrea y vómitos, aún sin saber el motivo al 100. Pero el primer diagnóstico reveló que se debió a la deshidratación del día anterior (etapa de La Torre). Ayer, cuando me tocó largar, después de hablar con los médicos, tomé la decisión de salir a tratar de terminar la etapa, ya que al día siguiente era día de descanso y pude "dar la vuelta" mi cuerpo y recuperarme”, agregó.

“Algunos pueden decir o pensar que es imposible, pero para nosotros (ciclistas) no lo es. Es solo otro paso en el que podemos partir y terminar, siguiendo. Resulta que no siempre es el caso y depende de muchos factores en las carreras”, agregó.

Moreira señaló que hizo el mayor esfuerzo dentro de sus posibilidades. “Lo di todo lo que tenía hasta que mi cuerpo fue impotente y no tenía a dónde ir por más energía. Y aunque sé que pude haber puesto mi vida en juego, no me arrepiento, porque hice todo lo posible antes de perder la batalla”, señaló.

“El ciclismo no termina y si Dios quiere aún me queda mucho camino por delante y espero volver a darle alegría a la gente”, agregó.

El uruguayo también tuvo palabras de agradecimientos para quienes lo atendieron. “Por último, también quiero dar las gracias a las enfermeras y médicos del hospital de la ciudad de Guarda y al equipo médico de Volta a Portugal. Fui recibido con un trato excepcional y muy cariñoso, nunca lo olvidaré. ¡Gracias, desde el fondo de mi corazón!”.