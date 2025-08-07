Dólar
Centro Ceibal Informa:

7 de agosto 2025 - 5:00hs
logo ceibal dos

Centro Ceibal Informa:

Modificación de Pliego Técnico: Licitación Pública Internacional “Adquisición de Pantallas Interactivas 2026”

Fecha límite de consultas: hasta el 07 de agosto de 2025, 17 hs.

Fecha apertura electrónica de ofertas: 14 de agosto de 2025, 13 hs.

Nuevo Pliego Técnico disponible en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 07 de agosto de 2025, 13 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

