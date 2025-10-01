Centro Ceibal informa:
Concurso Público de Precios: Licencias Fortigate 601E
Fecha límite de consultas: hasta el 10 de octubre de 2025, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 15 de octubre de 2025, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 15 de octubre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 01 de octubre de 2025, 15:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500