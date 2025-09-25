Etcheverry ofrece terreno en Club del Lago

En una gran oportunidad, Gabriel Etcheverry remata judicialmente -sin base y en pesos- un muy buen terreno en Club del Lago, este lunes 29 en Casa Rosada (Dodera 869, Maldonado) a partir de las 13:30 horas.

El predio suma 1.470 meros cuadrados y se encuentra ubicado en un gran entorno (padrón 2716 paraje Punta Ballena), sobre calle Lago Winnipeg casi calle Laguna del Sauce.

El comprador deberá abonar, en el acto, el 30% de seña y el 3,66% en concepto de comisión en IVA.

Según el edicto, se desconoce el estado de ocupación y conservación del bien. En tanto, los gastos de escrituración y los impuestos que la ley pone de cargo del comprador, serán de cargo del adquirente.

Por informes, comunicarse al 099 279 772 o ingresar a la página web www.rematadoretcheverry.com.

