Remates y Legales / Mercado

Etcheverry ofrece terreno en Club del Lago

El remate judicial se desarrollará el lunes 29 en Maldonado y será sin base y en pesos

25 de septiembre 2025 - 7:30hs
WhatsApp Image 2025-09-24 at 14.30.13

En una gran oportunidad, Gabriel Etcheverry remata judicialmente -sin base y en pesos- un muy buen terreno en Club del Lago, este lunes 29 en Casa Rosada (Dodera 869, Maldonado) a partir de las 13:30 horas.

El predio suma 1.470 meros cuadrados y se encuentra ubicado en un gran entorno (padrón 2716 paraje Punta Ballena), sobre calle Lago Winnipeg casi calle Laguna del Sauce.

El comprador deberá abonar, en el acto, el 30% de seña y el 3,66% en concepto de comisión en IVA.

