Centro Ceibal informa:
Centro Ceibal Informa:
Avisos de Prorroga
Avisos de Prorroga
Centro Ceibal informa:
Aviso de Prórroga: Concurso Público de Precios: CoDrone Edu drone programable y partes originales 2025
Fecha límite de consultas: hasta el 20 de octubre de 2025, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 27 de octubre de 2025, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 27 de octubre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15:00 hs.
Aviso de Prórroga: Concurso Público de Precios: Licencias Fortigate 601E
Fecha límite de consultas: hasta el 24 de octubre de 2025, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 30 de octubre de 2025, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 30 de octubre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.
Aviso de Prórroga: Registro de Proveedores:
“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”
Fecha de charla informativa virtual: 23 de octubre de 2025, 14:30 hs.
Nueva fecha de evaluación de propuestas: 13 de noviembre de 2025, 16 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.
Aviso de Prórroga: Registro de Proveedores:
“Enseñanza de idioma inglés en forma remota 2026”
Nueva fecha de evaluación de propuestas: 05 de noviembre de 2025, 16 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500