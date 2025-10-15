Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa:

Avisos de Prorroga

15 de octubre 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal informa:

Aviso de Prórroga: Concurso Público de Precios: CoDrone Edu drone programable y partes originales 2025

Fecha límite de consultas: hasta el 20 de octubre de 2025, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 27 de octubre de 2025, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 27 de octubre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15:00 hs.

Aviso de Prórroga: Concurso Público de Precios: Licencias Fortigate 601E

Fecha límite de consultas: hasta el 24 de octubre de 2025, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 30 de octubre de 2025, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 30 de octubre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.

Aviso de Prórroga: Registro de Proveedores:

“Servicio de dictado de clases de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial por videoconferencia 2026”

Fecha de charla informativa virtual: 23 de octubre de 2025, 14:30 hs.

Nueva fecha de evaluación de propuestas: 13 de noviembre de 2025, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.

Aviso de Prórroga: Registro de Proveedores:

“Enseñanza de idioma inglés en forma remota 2026”

Nueva fecha de evaluación de propuestas: 05 de noviembre de 2025, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 17 de octubre de 2025, 15 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

