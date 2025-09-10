Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: Prórroga Licitación Pública: Horas de desarrollo de software y mantenimiento

10 de septiembre 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Licitación Pública PRÓRROGA “Horas de desarrollo de software y mantenimiento”

Nueva fecha límite de consultas: 19 de setiembre de 2025, 17:00 hs.

Nueva fecha límite recepción de ofertas: 25 de setiembre de 2025, 12:00 hs.

Nueva fecha de apertura: 25 de setiembre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy 11 de setiembre 2025, 15:00 horas

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

