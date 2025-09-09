Remate online de Etcheverrito: 22 terrenos en cuotas en La Paloma y Punta del Diablo

El rematador Lucas Etcheverrito, a través de la plataforma www.lucasremates.com , desarrolla otro gran remate online de terrenos en cuotas con una muy buena oferta de lotes ubicados a cinco minutos del balneario La Paloma y Laguna de Rocha, y terrenos en Punta del Diablo.

Bajo esta modalidad se puede ofertar en línea desde cualquier parte sin la necesidad de estar presente. Los cierres del remate son el miércoles 17 de setiembre de 2025 para terrenos de La Paloma y la chacra sobre ruta 9, y jueves 18 de setiembre para Punta del Diablo.

Las condiciones de entrega y financiación se encuentran detalladas en cada terreno, así como fotos y ubicaciones. Las cuotas de los terrenos se pueden financiar en dólares sin interés o en unidades indexadas.

Se destacan 12 terrenos -varios de ellos con muy buena vista- ubicados a sólo cinco minutos de La Paloma, Playa Serena y Laguna de Rocha en el fraccionamiento Jean Krug, en un entorno inmejorable con excelente acceso a la recientemente asfaltada ruta 10.

Estos predios suman una superficie de 500 a 600 metros cuadrados y se encuentran nivelados, limpios, arbolados y amojonados por agrimensor, con toda la contribución 2025 pagada. Se rematan en 96 cuotas con base desde US$ 140.

Aerea Chacra 5

Además, se subasta una chacra en la zona de Garzón del departamento de Maldonado sobre el kilómetro 176 de ruta 9. Tiene una superficie de tres hectáreas y 3.429 metros cuadrados, con 245,90 metros de frente a ruta 9. Se remata en 96 cuotas a pura cuota, con una base de US$ 790 dólares, que también se pueden financiar en unidades indexadas.

También se ofrecen 10 terrenos en Punta del Diablo que se rematan en 90 cuotas que van desde US$ 150 cada una. Ya se encuentran limpios, nivelados y amojonados por agrimensor. Se destaca muy buen terreno cercano a Playa La Viuda, sobre calle Las Malvinas entre San Sebastián y Serna.

Para más información los interesados pueden ingresar a la página www.lucasremates.com y también pueden contactarse directamente con el rematador Lucas Etcheverrito al 099 742 800.