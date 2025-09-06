Etcheverry remata apartamento en Punta del Este

Gabriel Etcheverry remata judicialmente -sin base y en dólares- un apartamento de un dormitorio este viernes 12 en Casa Rosada de Maldonado (Dodera 869 entre Florida e Ituzaingó) a partir de las 15:30 horas.

El apartamento, la unidad 802 y con hermosa vista al mar, forma parte del edificio Mir y suma una superficie de 40,34 metros cuadrados, además de una terraza frente al mar de 11,86 metros cuadrados.

El edificio tiene dos entradas, una desde rambla General Artigas y otra desde calle 24. Llegar a la playa es solo cruzar la rambla. El apartamento posee living-comedor, dormitorio, cocina definida y baño. El living-comedor y el dormitorio dan al frente, con gran vista a Playa Brava.

El comprador deberá abonar el 30% de seña y el 3,66% en concepto de comisión e impuestos.

Según el edicto, se desconoce el estado de ocupación y conservación del bien.

Por informes, comunicarse con el rematador al 099 279 772 o ingresar a www.rematadoretcheverry.com.