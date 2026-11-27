CLUB BIGUÁ DE VILLA BIARRITZ
Club Bigua
202 Asamblea General Extraordinaria
202 Asamblea General Extraordinaria
CLUB BIGUÁ DE VILLA BIARRITZ
CONVOCATORIA
202 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1ª Citación: 2 de diciembre de 2026– HORA 18:00
2ª Citación: 2 de diciembre de 2026– HORA 18:30
3ª CITACIÓN: Miércoles, 2 de diciembre de 2026– HORA 19:00
ORDEN DEL DÍA
Consejo Dirigente
Montevideo, 25 de noviembre de 2026.
Quórum 1ª Citación: la mitad más uno de socios activos -
Quórum 2ª Citación: la cuarta parte de socios activos -
Quórum 3ª Citación: con el número de socios activos que concurran