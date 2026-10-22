Comunicación de Proyecto: Viabilidad Ambiental de Localización

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por AKUO ENERGY DEVELOPMENT SERVICES S.A. para su proyecto “Parque Solar Cantera” a ubicarse en los padrones rurales 13.674 y 13.675 de la 11ª Sección Catastral del departamento de Salto. Al predio se accede desde la progresiva km 525 de la ruta 3 por camino vecinal hacia el este (15 km).

El proyecto comprende la instalación de una planta solar fotovoltaica de 50 MW de potencia nominal instalada, contando con 97.552 paneles con sistema de seguimiento solar, junto con la infraestructura asociada para la conversión y conducción de la energía generada, incluyendo inversores, centros de transformación, caminería interna, cercado perimetral e instalaciones auxiliares, ocupando una superficie de 101 ha. Se proyecta que la electricidad generada se conectará a la red pública nacional mediante línea aérea de alta tensión de 150 kV de 290 m.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 20 de octubre de 2026.