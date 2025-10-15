Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Concurso de precios Nº 536/25 - Apertura electrónica

15 de octubre 2025 - 5:00hs
latu logo

CONCURSO DE PRECIOS Nº 536/25

APERTURA ELECTRÓNICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de una (1) Central Telefónica IP para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para sus oficinas en Montevideo y Fray Bentos. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica Viernes 31 de octubre del 2025, hora 15:30

  • Fecha Límite de consultas: viernes 24/10/2025
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 31/10/2025 – Hora: 15:15
  • Visita no obligatoria: martes 21/10/2024 – Hora: 11:00 en Av. Italia 6201, primer piso – Departamento de Compras.
Temas:

precios LATU

Seguí leyendo

Las más leídas

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar