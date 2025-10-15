Concurso de precios Nº 536/25 - Apertura electrónica

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de una (1) Central Telefónica IP para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para sus oficinas en Montevideo y Fray Bentos. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.