Remates y Legales / Mercado

Etcheverry remata apartamento en Punta del Este

El inmueble, que se subasta sin base y en dólares, se encuentra muy ubicado: Gorlero y calle 21

20 de septiembre 2025 - 7:30hs
Gabriel Etcheverry remata judicialmente, sin base y en dólares, un apartamento en plena península de Punta del Este, en convocatoria a realizarse el lunes 29 en Casa Rosada de Maldonado, Dodera 869 entre Florida e Ituzaingó, a partir de las 14:30 horas.

Este apto, unidad 202, forma parte del edificio Kennedy y está ubicado sobre Gorlero y calle 21 (La Galerna). Cuenta con dos dormitorios, un baño y un toilette, y suma un área de 55 metros cuadrados además de una terraza de uso exclusivo de 5 metros cuadrados.

El edificio tiene servicio de mucamas todos los días salvo los feriados no laborables. A su vez, hay portería 24 horas; gimnasio; sala de juegos; lavandería con máquinas de última generación por tarjeta con costo ($ 168 lavado o secado).

El consumo de agua y servicio de wi fi en todos los pisos están incluidos en los gastos comunes. Hay generador eléctrico que da servicio a ascensores y espacios comunes en caso de corte. Los gastos comunes son trimestrales con bonificación del 20% por pago en fecha. En promedio, se abona $ 15.520 mensuales.

En tanto, la contribución inmobiliaria aproximada asciende a $ 84.000 anual. En Maldonado no hay impuestos de puerta. El de Primaria son tres cuotas de $ 2.900.

El comprador deberá abonar el 30% de seña y el 3,66% en concepto de comisión e IVA. Todo en el acto.

Por más informes, comunicarse al celular 099 279 772 o ingresar a la página web www.rematadoretcheverry.com.

