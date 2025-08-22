Gabriel Etcheverry remata:
En MALDONADO - PINARES
REMATE JUDICIAL SIN BASE EN PESOS URUGUAYOS
CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
La propiedad consta de living-comedor un dormitorio cocina y baño, jardín, patio y depósito de uso exclusivo.
Sobre calle Ostende entre Capricornio y Ofiuco
Remate el día VIERNES 22 DE AGOSTO a las 14:30 HORAS
EN “LA CASA ROSADA” DODERA 869 ENTRE FLORIDA E ITUZAINGÓ
CONDICIONES: SEÑA 30% COM. E IMP AL COMPRADOR 3,66%.
ANTEC: JDO.DE PAZ DE 1er. TURNO DE MALDONADO IUE 2-87624/2023
INFORMES CEL 099 279772
Gabriel Etcheverry
MAT. 5659 RUT 100087950010