REMATE

Gabriel Etcheverry remata:

22 de agosto 2025 - 10:59hs
Etcheverri-2

Gabriel Etcheverry remata:

En MALDONADO - PINARES

REMATE JUDICIAL SIN BASE EN PESOS URUGUAYOS

CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

La propiedad consta de living-comedor un dormitorio cocina y baño, jardín, patio y depósito de uso exclusivo.

Sobre calle Ostende entre Capricornio y Ofiuco

Remate el día VIERNES 22 DE AGOSTO a las 14:30 HORAS

EN “LA CASA ROSADA” DODERA 869 ENTRE FLORIDA E ITUZAINGÓ

CONDICIONES: SEÑA 30% COM. E IMP AL COMPRADOR 3,66%.

ANTEC: JDO.DE PAZ DE 1er. TURNO DE MALDONADO IUE 2-87624/2023

INFORMES CEL 099 279772

Gabriel Etcheverry

MAT. 5659 RUT 100087950010

