Gran remate de Enrique Stajano: histórica casona de Ciudad Vieja sale sin base

El próximo miércoles 24 de junio se llevará a cabo el remate judicial de una histórica casona ubicada en Ciudad Vieja, una de las zonas con mayor valor patrimonial y arquitectónico de Montevideo.

La subasta estará a cargo del rematador Enrique Stajano y se realizará sin base, en dólares y al mejor postor, a partir de las 14:30 horas en la Asociación Nacional de Rematadores, ubicada en Avenida Uruguay 826.

La propiedad corresponde al padrón Nº 4.629 y se encuentra sobre la calle Cerrito, identificada con los números de puerta 673, 675 y 677, entre Juncal y Bartolomé Mitre. Cuenta con una superficie de terreno de 957,39 metros cuadrados y aproximadamente 1.939 metros cuadrados edificados.

Se trata de un inmueble singular dentro del casco histórico de la capital. Originalmente concebido como vivienda familiar, con el paso de los años fue adaptado para funcionar como imprenta, conservando características arquitectónicas que hoy forman parte del patrimonio edilicio de la ciudad.

Uno de los principales atractivos de esta propiedad es su condición de Monumento Histórico Nacional, distinción otorgada por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Además, la Intendencia de Montevideo la categoriza con Grado 2 de Protección, lo que destaca su relevancia dentro del tejido histórico de Ciudad Vieja.

Según surge de la documentación del expediente, el inmueble reúne dos construcciones de distintas épocas. Una de ellas fue originalmente una residencia unifamiliar de comienzos del siglo XX, mientras que la otra corresponde a un edificio de dos plantas construido hacia 1920 para uso de taller y depósito. Ambas presentan elementos de estilo ecléctico característicos de la arquitectura montevideana de la época.

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Otro aspecto destacado es que por el predio atraviesa un tramo de la antigua muralla de Montevideo, lo que le otorga un valor histórico adicional y lo convierte en una pieza única dentro del mercado inmobiliario local.

Las condiciones del remate establecen que el mejor postor deberá integrar una seña equivalente al 30% de la oferta aceptada en el acto. Asimismo, la comisión del rematador será del 3% más IVA a cargo del comprador.

Los antecedentes del remate corresponden al expediente IUE 2-48143/2022, tramitado ante el Juzgado Letrado Civil de 12º Turno.

Por consultas e informes, los interesados pueden comunicarse con la oficina del rematador Enrique Stajano a través de los teléfonos 2619 94 65 o 091 985 478.